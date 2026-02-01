Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Trauer um Unternehmer Mauro Pellegrini [82]
Führte viele Jahre die Geschicke des Bäckereiunternehmens Lemayr

Trauer um Unternehmer Mauro Pellegrini [82]

Sonntag, 01. Februar 2026 | 17:39 Uhr
lemayr
Alto Adige
Von: luk

Bozen – Der Bozner Unternehmer Mauro Pellegrini ist im Alter von 82 Jahren verstorben. Pellegrini stand viele Jahre dem Bäckereiunternehmen Lemayr vor und prägte die Entwicklung des Unternehmens entscheidend.

Ausgehend von einer kleinen Bäckerei in Kaltern, die vom Vater seiner Frau Johanna Lemayr gegründet worden war, baute Pellegrini den Betrieb in den vergangenen Jahrzehnten zu einem der bedeutendsten Backwarenhersteller Südtirols aus. Heute beschäftigt das Unternehmen rund 160 bis 180 Mitarbeitende und produziert unter anderem Brot, Krapfen, Brioche, Focacce, Feingebäck sowie belegte Brötchen.

Mauro Pellegrini war diplomierter Industrietechniker und trat in den 1970er-Jahren in das Familienunternehmen ein. Bis zuletzt blieb er dem Betrieb eng verbunden. Neben seiner unternehmerischen Tätigkeit engagierte er sich stark im Wirtschafts- und Verbandswesen, unter anderem als Vizepräsident der Südtiroler Bäckervereinigung und der Union des Handels, als Verwaltungsrat der Sparkasse sowie als Mitglied des Kammerrates der Handelskammer.

Pellegrini hinterlässt seine Ehefrau Johanna, die Söhne Sandro und Andreas, beide Geschäftsführer des Unternehmens, sowie fünf Enkelkinder. Die Beerdigung findet am Dienstag um 14.00 Uhr in der Grieser Pfarrkirche in Bozen statt.

hds trauert um ehemaligen Vizepräsidenten und Unternehmerpersönlichkeit Mauro Pellegrini

Der Wirtschaftsverband hds trauert um Mauro Pellegrini, der sich über viele Jahre mit großer Leidenschaft und Weitsicht für die Interessen der Wirtschaft und insbesondere des Handels eingesetzt hat. Pellegrini war ehemaliger Vizepräsident des hds sowie ehemaliger Vizepräsident der Südtiroler Bäckerinnung und prägte mit seinem Engagement die Entwicklung der Branche entscheidend mit.

„Mit Mauro Pellegrini verliert der hds eine Persönlichkeit, die Verantwortung stets als Dienst am Gemeinwohl verstanden hat. Er war ein Brückenbauer, ein verlässlicher Ansprechpartner und ein Mensch, der mit Herzblut für die Anliegen der Wirtschaft eingetreten ist“, erklärt hds-Präsident Philipp Moser.

Mauro Pellegrini stand für eine starke Interessenvertretung bei den Bäckern sowie für eine zukunftsorientierte Entwicklung des Südtiroler Handels. Für seine außergewöhnlichen Verdienste wurde Mauro Pellegrini im Jahr 2011 unter anderem mit der Goldenen Ehrennadel des hds ausgezeichnet – eine Anerkennung für seinen unermüdlichen Einsatz zum Wohle des Handels und der gesamten Südtiroler Wirtschaft.

In Gedanken ist der Wirtschaftsverband auch bei Sohn Sandro Pellegrini, der in die Fußstapfen seines Vaters getreten ist und als aktueller Vizepräsident des hds sowie Vizepräsident der Südtiroler Bäckerinnung Verantwortung übernimmt. Zudem ist er derzeit auch Präsident des Südtiroler Wirtschaftsringes.

Bezirk: Bozen

