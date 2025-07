Trump droht EU und Kanada mit neuen pauschalen Strafzöllen

Von: APA/Reuters

Der Europäischen Union drohen neue pauschale Strafzölle der USA. US-Präsident Donald Trump kündigte am Donnerstag an, Abgaben von 15 oder 20 Prozent auf die meisten Handelspartner zu erheben. Die EU und Kanada könnten bereits am Freitag entsprechende Schreiben erhalten, sagte Trump dem Sender NBC News. Für Waren aus Kanada kündigte Trump zudem eine Abgabe von 35 Prozent an. Diese soll ab dem 1. August gelten.

In einem auf seinem sozialen Netzwerk “Truth Social” veröffentlichten Brief an den kanadischen Ministerpräsidenten Mark Carney drohte Trump mit einer weiteren Erhöhung, sollte Kanada mit Gegenzöllen reagieren. “Wir werden einfach sagen, dass alle übrigen Länder zahlen werden, ob es nun 20 oder 15 Prozent sind”, sagte Trump in einem Interview mit dem Sender NBC News. “Das werden wir jetzt ausarbeiten.” Nicht jeder müsse ein Schreiben bekommen, sagte Trump weiter. “Wir legen einfach unsere Zölle fest.”

Trump hat seinen Handelskrieg in den vergangenen Tagen ausgeweitet. Er verhängte neue Zölle gegen die Verbündeten Japan und Südkorea sowie einen Zoll von 50 Prozent auf Kupfer.