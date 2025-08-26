Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Trump droht wegen Digitalgesetzen mit Zöllen – EU kontert
Trumps Äußerungen scheinen auf europäische Länder abzuzielen

Trump droht wegen Digitalgesetzen mit Zöllen – EU kontert

Dienstag, 26. August 2025 | 15:42 Uhr
Trumps Äußerungen scheinen auf europäische Länder abzuzielen
APA/APA/AFP/GETTY/CHIP SOMODEVILLA
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Die EU gibt sich unbeeindruckt von neuen Zolldrohungen und Forderungen des US-Präsidenten Donald Trump. Sprecher der für die EU-Handelspolitik zuständigen Europäischen Kommission machten in einer ersten Reaktion deutlich, dass sich die EU nicht von Trump vorschreiben lassen will, welche Regeln sie für digitale Plattformen und Unternehmen aufstellt. Zudem wurde auf die jüngsten Vereinbarungen zur Beilegung des Handelskonflikts verwiesen.

Die Vereinbarung sieht eine Zollobergrenze von 15 Prozent für fast alle Produkte vor. Trump hatte am Montagabend (Ortszeit) auf der Plattform Truth Social angekündigt, er werde sich als US-Präsident gegen Länder wehren, die amerikanische Technologieunternehmen angreifen würden. Staaten, die eine Digitalsteuer oder Regulierungen für Digitales haben, drohte er mit zusätzlichen Zöllen auf ihre Exporte in die USA sowie mit der Verhängung von Exportbeschränkungen für amerikanische Technologie und Computerchips, sollten sie ihre Regelungen nicht ändern.

Trump: US-Unternehmen sind kein Fußabtreter

Amerika und amerikanische Technologieunternehmen seien nicht länger das “Sparschwein” oder der “Fußabtreter” der Welt, warnte er und fügte hinzu: “Zeigen Sie Amerika und unseren großartigen Technologieunternehmen Respekt – oder tragen Sie die Konsequenzen!”

Die EU oder einzelne EU-Staaten erwähnte Trump nicht explizit. Die US-Regierung fordert allerdings schon länger Änderungen an den strengen EU-Digitalgesetzen, die zum Beispiel die Verbreitung von Falschinformationen über Plattformen wie X verhindern sollen und auch Unternehmen wie Amazon, Apple und Meta (Facebook), Alphabet (Google) und Microsoft betreffen.

EU: Aktuelle Digitalgesetze nicht ungerechtfertigt

In der Erklärung zur Zollvereinbarung zwischen den USA und der EU ist von einer beidseitigen Verpflichtung die Rede, “ungerechtfertigte Handelshemmnisse im digitalen Bereich zu beseitigen”. Die Interpretation dessen dürfte aber auseinandergehen: Die EU hält ihre aktuellen Regeln – anders als die USA – nicht für ungerechtfertigt.

Ein Kommissionssprecher betonte am Dienstag, dass es bei den Regeln nicht nur um fairen Wettbewerb, sondern auch um den Schutz von Kindern und demokratischen Wahlen gehe. Vorwürfe, dass etwa das Gesetz über digitale Dienste der EU ein Zensurinstrument sei, hätten keinerlei Grundlage.

Kommentare

Aktuell sind 5 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Erneuter Geldregen für Politiker in der Region
Kommentare
55
Erneuter Geldregen für Politiker in der Region
Basilikum-Pesto aus dem Glas: Ernüchternde Ergebnisse
Kommentare
46
Basilikum-Pesto aus dem Glas: Ernüchternde Ergebnisse
Salvini sorgt für Krise in Frankreichbeziehung
Kommentare
34
Salvini sorgt für Krise in Frankreichbeziehung
Nordtiroler Schützen lassen auch Frauen ans Gewehr
Kommentare
31
Nordtiroler Schützen lassen auch Frauen ans Gewehr
Netanyahu äußert “tiefes Bedauern” wegen Angriff auf Spital
Kommentare
23
Netanyahu äußert “tiefes Bedauern” wegen Angriff auf Spital
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 