Trump will Kraftstoffvorgaben für Autos lockern

Donnerstag, 04. Dezember 2025 | 00:23 Uhr
US-Präsident traf Chefs mehrerer Autokonzerne
APA/APA/AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Von: APA/dpa

Begleitet von Chefs mehrerer Autokonzerne hat US-Präsident Donald Trump Lockerungen von Vorgaben angekündigt, wie viel Kraftstoff Autos und leichte Nutzfahrzeuge in den Vereinigten Staaten künftig verbrauchen dürfen. Er wolle die “lächerlichen und inakzeptablen” Auflagen seines demokratischen Vorgängers Joe Biden beenden, sagte er am Mittwoch im Weißen Haus. Trump zeigte sich überzeugt, dadurch die Geldbeutel der US-Bürger zu entlasten.

Unter anderem standen neben ihm der Chef der Opel-Mutter Stellantis, Antonio Filosa, und Ford-Lenker Jim Farley. Letzterer stellte in Aussicht, mehr “erschwingliche” Fahrzeuge auf dem US-Markt anzubieten.

Die bisherigen Richtlinien sahen vor, dass im Flottendurchschnitt des Modelljahres 2031 eine Gallone Kraftstoff für rund 50 Meilen ausreichen muss. Das entspricht etwa 4,7 Litern pro 100 Kilometer. Stattdessen solle nun ein Wert von nur 34,5 Meilen pro Gallone angepeilt werden – also etwa 6,8 Liter auf 100 Kilometer. Bidens strengere Vorschriften sollten Konsumenten durch niedrigeren Kraftstoffverbrauch finanziell entlasten und zugleich die Umwelt besser schützen. Autohersteller mussten indes mehr Geld ausgeben, um den neuen Standards gerecht zu werden.

Stopp von Emissionsrechten könnte Tesla schmerzen

Die US-Regierung will ferner ab dem Modelljahr 2028 den Handel mit Emissionsrechten stoppen. Autobauer konnten diese handeln und so Punkte ansammeln, um strenge Vorschriften zu erfüllen. Vor allem für Tesla waren diese Erlöse bisher wichtig, um die eigene Bilanz aufzubessern. Die geplanten Schritte sind noch nicht in die Tat umgesetzt.

Der US-Staat Kalifornien hatte bereits im Frühling bei seinen Umweltbemühungen einen Rückschlag erlitten. So hatte der US-Senat eine Ausnahmeregelung für den US-Bundesstaat aufgehoben, die ihm erlaubt hatte, eigene strengere Umweltvorschriften für Autos zu etablieren.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
