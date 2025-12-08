Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Turkish Cargo fliegt weiterhin nach Linz
Verlagerung der Turkish Frachtflüge nach Wien stand zur Debatte

Turkish Cargo fliegt weiterhin nach Linz

Montag, 08. Dezember 2025 | 14:14 Uhr
Verlagerung der Turkish Frachtflüge nach Wien stand zur Debatte
APA/APA/THEMENBILD/FOTOKERSCHI.AT/MARKUS HAUSER
Schriftgröße

Von: apa

Die Fluglinie Turkish Airlines bzw. deren Frachtsparte Turkish Cargo wird den Linzer Flughafen weiterhin mit Fracht anfliegen. Dies war zuletzt fraglich, denn eine Verlagerung dieser Flüge aus Istanbul nach Wien war erwägt worden. Die Gespräche dazu sind nun offenbar vom Tisch, berichtete der ORF Oberösterreich am Montag.

Im November war in die Debatte um die künftige Entwicklung des Flughafens in der oberösterreichischen Landeshauptstadt die Frage um die Transportflüge von Turkish Cargo geplatzt. Gegenüber dem ORF Oberösterreich hieß es nun, dass wie gewohnt weitergemacht werde. Turkish Cargo fliegt vier Mal pro Woche von Linz nach Istanbul und zurück.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Besucherschwemme stellt Meran auf die Probe
Kommentare
65
Besucherschwemme stellt Meran auf die Probe
Musk nach Millionenstrafe gegen X: “EU abschaffen”
Kommentare
48
Musk nach Millionenstrafe gegen X: “EU abschaffen”
Sie wollten ans Steuer: Busfahrer wird von Fahrgästen vermöbelt
Kommentare
48
Sie wollten ans Steuer: Busfahrer wird von Fahrgästen vermöbelt
Mutter von blindem Sohn verlangt kein Geld: Hoteliers müssen zur Schulung
Kommentare
44
Mutter von blindem Sohn verlangt kein Geld: Hoteliers müssen zur Schulung
Nach Busfahrer-Attacke: Sasa-Personal streikt am Dienstag
Kommentare
44
Nach Busfahrer-Attacke: Sasa-Personal streikt am Dienstag
Anzeigen
Ein Ofen für die Eltern heißt Bildung für die Kinder
Ein Ofen für die Eltern heißt Bildung für die Kinder
Projekt in Tansania
Neuer Auftrag, neue Perspektiven
Neuer Auftrag, neue Perspektiven
Bruneck setzt wieder vermehrt auf bewährte Allradtechnologie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 