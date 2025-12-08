Turkish Cargo fliegt weiterhin nach Linz

Von: apa

Die Fluglinie Turkish Airlines bzw. deren Frachtsparte Turkish Cargo wird den Linzer Flughafen weiterhin mit Fracht anfliegen. Dies war zuletzt fraglich, denn eine Verlagerung dieser Flüge aus Istanbul nach Wien war erwägt worden. Die Gespräche dazu sind nun offenbar vom Tisch, berichtete der ORF Oberösterreich am Montag.

Im November war in die Debatte um die künftige Entwicklung des Flughafens in der oberösterreichischen Landeshauptstadt die Frage um die Transportflüge von Turkish Cargo geplatzt. Gegenüber dem ORF Oberösterreich hieß es nun, dass wie gewohnt weitergemacht werde. Turkish Cargo fliegt vier Mal pro Woche von Linz nach Istanbul und zurück.