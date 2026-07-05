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Expansionsstopp von Uber Eats betrifft fünf Länder in Europa

Uber stoppt Expansion von Essenslieferdienst in Österreich

Sonntag, 05. Juli 2026 | 11:30 Uhr
Expansionsstopp von Uber Eats betrifft fünf Länder in Europa
APA/APA/AFP/THOMAS COEX
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Von: APA/Reuters

Der US-Fahrdienstvermittler Uber hat laut “Financial Times” den Großteil seiner geplanten Expansion bei Essenslieferungen in Europa gestoppt, betroffen ist auch Österreich. Hintergrund sei die angestrebte Übernahme des deutschen Konkurrenten Delivery Hero, berichtete die Zeitung am Sonntag unter Berufung auf Insider. Uber plane nicht länger, seinen Lieferdienst in fünf der sieben bisher anvisierten Länder einzuführen, hieß es in dem Bericht weiter.

Uber hatte die Expansionspläne für Uber Eats erst Mitte Februar angekündigt. Geplant war der Markteintritt neben Österreich in Norwegen, Griechenland, Dänemark, Finnland, Tschechien und Rumänien. In Finnland und Dänemark ist der Marktstart bereits erfolgt, laut “FT” wertet Uber diesen als großen Erfolg. In Österreich war Uber Eats bereits vor einigen Jahren verfügbar.

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