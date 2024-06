Übergabe des Hauptpreises der Sporthilfe Lotterie

Von: Ivd

Bozen – Knapp zwei Monate nach der Ziehung der Sporthilfe Lotterie wurde der nigelnagelneue Opel Corsa von Opel Barchetti der glücklichen Gewinnerin übergeben. Jutta Valorz, Mutter des geförderten Naturbahnrodlers Anton Gruber Genetti, freute sich über den Hauptpreis und nahm ihn in Anwesenheit von Sohn Anton, Alex Bedin (Opel Barchetti) und Sporthilfe-Geschäftsführer Georg Gasser entgegen.

Der Erfolg der Sporthilfe Lotterie aus dem vergangenen Jahr, konnte 2024 wieder bestätigt werden. Die letzten Lose gingen bereits am zweiten Tag der Freizeit an die Frau/den Mann und somit war die Lotterie auch in diesem Jahr ausverkauft. Das Sporthilfe-Team war bei den Ski-Weltcups in Gröden und Alta Badia, dem Snowboardweltcup in Carezza sowie beim Biathlon-Weltcup in Antholz mit seinen Losverkäufern vertreten und nutzte die Möglichkeit, auf die Tätigkeit der Südtiroler Sporthilfe aufmerksam zu machen. Zusätzliche Unterstützung gab es von Seiten der Sparkasse-Filialen, den Verkaufspunkten Spitaler Sports und Obereggen Latemar AG, etlichen Vereinen und Unternehmen. Viele geförderte Sportlerinnen und Sportler und deren Eltern und Verwandten zögerten keinen Augenblick und leisteten ihren Beitrag und leisteten durch den Verkauf einen wertvollen Beitrag zum Erfolg der Sporthilfe Lotterie.

Ende April wurden die 25 Glücksnummern auf der Freizeit in Bozen gezogen. Mit Glücksfee Emanuel Rieder, sowie den Assistenten Simon Kainzwaldner und Daniel Gruber waren drei Rodelasse am Stand der Sporthilfe vertreten. Messe-Direktor Thomas Mur sowie Heinold Pider, Georg Gasser und Simone Zöggeler seitens der Sporthilfe komplettierten die Runde. Der Hauptpreis ging an die Nummer 05829 und somit an Jutta Valorz. Bei der Übergabe bei Opel Barchetti in der Autocity in Bozen gratulierte Sporthilfe-Geschäftsführer Georg Gasser der Gewinnerin und wünschte der Familie viel Freude und vor allem viele unfallfreie Kilometer mit dem neuen Gefährt.

Ein großer Dank seitens der Sporthilfe geht an alle Sponsoren, die auch in diesem Jahr mit attraktiven Preisen zum grandiosen Erfolg der Sporthilfe Lotterie beigetragen haben. „Für die Sporthilfe ist die Lotterie eine enorm wichtige Aktion im Jahreskalender. Es freut uns umso mehr, dass wir auch in diesem Jahr wieder auf die großartige Zusammenarbeit der Partner, Sponsoren, Verkaufsstellen, Vereine und Sportlerinnen und Sportler bauen konnten. Dies ist keine Selbstverständlichkeit in der heutigen Zeit“, bedankt sich Sporthilfe-Präsident Giovanni Podini bei allen Beteiligten für ihre aktive Mithilfe.