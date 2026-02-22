Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Ukrainischer Arbeitsmarkt trotz Krieges widerstandsfÃ¤hig
Entlang der Frontlinien ist der Arbeitsmarkt zusammengebrochen

Ukrainischer Arbeitsmarkt trotz Krieges widerstandsfÃ¤hig

Sonntag, 22. Februar 2026 | 09:54 Uhr
Entlang der Frontlinien ist der Arbeitsmarkt zusammengebrochen
APA/APA/65th Mechanized Brigade of Ukrainian Armed Forces/ANDRIY ANDRIYENKO
SchriftgrÃ¶ÃŸe

Von: APA/Reuters

Der Arbeitsmarkt in der Ukraine hat sich einer Studie zufolge vier Jahre nach Beginn der russischen Invasion als überraschend widerstandsfähig erwiesen. Die Arbeitslosenquote sei nach dem Überfall am 24. Februar 2022 zeitweise auf mehr als 20 Prozent nach oben geschnellt, liege derzeit aber bei etwa elf Prozent, heißt es in der Analyse der Rockwool Foundation Berlin. Diese lag der Nachrichtenagentur Reuters am Sonntag vor.

Das seien nur wenige Prozentpunkte mehr als vor dem Krieg. Die Reallöhne erreichten nach einem anfänglichen Rückgang bis 2024 wieder das Vorkriegsniveau und würden es inzwischen sogar übertreffen.

Ökonomie kriegsentscheidend

“Lange Kriege werden oft eher in Fabriken als auf Schlachtfeldern gewonnen. Der ukrainische Arbeitsmarkt hat bisher Schocks von beispiellosem Ausmaß standgehalten”, sagte Mitautor Tito Boeri, Professor an der Bocconi-Universität in Mailand. “Die Zahlen deuten darauf hin, dass es möglich ist, Arbeitskräfte unter extremen Belastungen und überraschend schnell umzuverteilen.”

Die Verwerfungen auf dem ukrainischen Arbeitsmarkt hätten nach Kriegsbeginn vor vier Jahren ein historisches Ausmaß angenommen. Allein durch die Abwanderung seien etwa drei Millionen Arbeitskräfte verloren gegangen. Hinzu kamen demnach mindestens 500.000 Beschäftigte, die zum Militärdienst einberufen wurden. Auch gebe es 150.000 Kriegsopfer, die als Arbeitskräfte ausfielen. Insgesamt sei die Erwerbsbevölkerung in den von der Regierung kontrollierten Gebieten um etwa ein Viertel geschrumpft.

Große Regionale Unterschiede

Die wirtschaftlichen Aktivitäten verlagerten sich zudem vom Frontgebiet in den Westen des Landes. “Die Arbeitsmärkte in den umkämpften Gebieten brachen fast zusammen”, hieß es. “Die Beschäftigung verlagerte sich in Richtung Rüstungsindustrie.” Flexibilität bei Löhnen und Einstellungspraktiken der Unternehmen sowie die Arbeit im Homeoffice erklärten die Widerstandsfähigkeit des Arbeitsmarktes. Hinzu komme eine erhöhte Erwerbsbeteiligung von Frauen, die viele traditionell von Männern ausgeübte Tätigkeiten übernommen hätten.

Der Internationale Währungsfonds (IWF) traut der Ukraine in diesem Jahr ein Wachstum von 4,5 Prozent zu. Im ersten Kriegsjahr 2022 war das Bruttoinlandsprodukt noch um mehr als ein Viertel eingebrochen, wächst seither aber wieder. “Die Herausforderungen beim Wiederaufbau werden nicht weniger gewaltig sein als die im Krieg”, sagte Ökonom Boeri. Die Forscher warnen vor einem zunehmenden Fachkräftemangel, sollte der Krieg andauern.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Demo zu “Remigration”: Veranstalter Ã¼ben Kritik an Ã¶ffentlicher Debatte
Kommentare
61
Demo zu “Remigration”: Veranstalter Ã¼ben Kritik an Ã¶ffentlicher Debatte
Letztes Mitglied der â€žPuschtra Buibmâ€œ gestorben
Kommentare
58
Letztes Mitglied der â€žPuschtra Buibmâ€œ gestorben
Winterspiele sorgen fÃ¼r VerzÃ¶gerungen auf Pustertaler StraÃŸe
Kommentare
48
Winterspiele sorgen fÃ¼r VerzÃ¶gerungen auf Pustertaler StraÃŸe
Blutige NÃ¤chte in Norditalien: Die BÃ¤ren sind erwacht
Kommentare
39
Blutige NÃ¤chte in Norditalien: Die BÃ¤ren sind erwacht
Macron weist Meloni nach Lyon-Mord scharf zurecht
Kommentare
32
Macron weist Meloni nach Lyon-Mord scharf zurecht
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die RÃ¼ckrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue MaÃŸstÃ¤be in der SÃ¼dtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Ãœberetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hÃ¤tte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

SÃ¼dtirol News im Google Play Store

SÃ¼dtirol News im App Store

Â© 2026 First Avenue GmbH
 