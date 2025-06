Umsatzsteigerung im deutschen Gastgewerbe

Von: APA/dpa-AFX

Hotels und Gastronomie in Deutschland haben im Ostermonat April ihren Umsatz spürbar gesteigert. Gemessen am Vormonat wuchsen die Erlöse preisbereinigt um 1,7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilt.

Dabei kam dem Gastgewerbe das späte Osterfest zugute, das heuer in den April fiel und für viele Menschen Anlass zu Urlauben gab. Hotels und sonstige Beherbergungsbetriebe verzeichneten im Vergleich zum März einen kräftigen Umsatzanstieg von preisbereinigt 4,5 Prozent. In der Gastronomie stiegen die Einnahmen um 1,5 Prozent. Verglichen mit dem Vorjahresmonat standen aber trotzdem insgesamt leichte Umsatzrückgänge (minus 1 Prozent).

Im Vorjahr Umsatzverluste

Das Gastgewerbe hat schwierige Zeiten hinter sich. Im vergangenen Jahr erlitt die Branche preisbereinigt Umsatzverluste. Nur weil Getränke, Speisen oder Übernachtungen teurer wurden, gelangten der Branche leichte Umsatzsteigerungen. Die neue deutsche Regierung will die Mehrwertsteuer für Speisen in der Gastronomie mit 1. Jänner 2026 dauerhaft von 19 auf 7 Prozent senken. Ob dadurch automatisch die Preise auf den Speisekarten sinken, ist allerdings fraglich.