Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Unruhige Zeiten und neuer CEO bei N26
N26-Gründer Tayenthal (links) und Stalf (Archivbild)

Unruhige Zeiten und neuer CEO bei N26

Montag, 15. Dezember 2025 | 19:20 Uhr
N26-Gründer Tayenthal (links) und Stalf (Archivbild)
APA/APA/HANS KLAUS TECHT/HANS KLAUS TECHT
Schriftgröße

Von: apa

Nachdem die deutsche Finanzaufsicht Bafin wegen gravierender Mängel bei der Online-Bank N26 ein umfassendes Maßnahmenpaket angeordnet hat, will die Bank auch mit einem neuen CEO reagieren. UBS-Technologiechef Mike Dargan soll Anfang April 2026 zur von Wienern in Berlin gegründeten N26 wechseln, um Maximilian Tayenthal nachzufolgen. Die Bafin muss das laut N26 noch genehmigen. Aus einer Meldung der awp/sda ging hervor, dass Dargan die UBS per Jahresende verlässt.

Dargan werde als CEO der N26 Bank SE sowie der N26 SE auf den aus Österreich stammenden Mitgründer und Co-CEO Maximilian Tayenthal sowie Marcus Mosen folgen. Mosen war erst seit heurigem September ebenso Co-CEO und zuvor seit 2022 N26-Aufsichtsratschef. Er war Mitgründer Valentin Stalf nachgefolgt, der aufgrund von Druck der Aufsicht die Führungsspitze heuer verließ.

Zusätzliche Eigenmittel und Co

Zuvor war bekanntgeworden, dass die deutsche Finanzaufsichtsbehörde Bafin ein umfassendes Maßnahmenpaket gegen die N26 angeordnet hat, um eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation sicherzustellen. Dazu zählen die Einsetzung eines Sonderbeauftragten und zusätzliche Eigenmittelanforderungen. Zudem darf die Bank in den Niederlanden kein Neugeschäft mehr mit Hypothekenkrediten betreiben, hieß es.

Grund für die Anordnungen sind die Ergebnisse einer Sonderprüfung aus dem Jahr 2024 sowie der Prüfung des Jahresabschlusses für dasselbe Jahr, teilte die Bafin am Montag mit. Dabei habe die Aufsicht gravierende Mängel insbesondere im Risiko- und Beschwerdemanagement sowie in der Organisation des Kreditgeschäfts festgestellt. Das Institut habe damit gegen die Vorgaben des Kreditwesengesetzes verstoßen. Darüber hinaus untersagte die Bafin die Verbriefung von Forderungen aus dem Hypothekengeschäft. Die Anordnungen sind bereits rechtskräftig.

N26 will Struktur und Prozesse anpassen

N26 erklärte grundsätzlich, man stehe in engem und konstruktivem Austausch mit den Aufsichtsbehörden sowie dem Sonderbeauftragten. Das Unternehmen treibe die Umsetzung der Maßnahmen in den kommenden Monaten aktiv voran. Dazu zählten Anpassungen der Governance-Struktur sowie der Prozesse und Kontrollmechanismen. Alle relevanten Bereiche arbeiteten seit Anfang 2025 an einer zügigen Umsetzung.

Geldwäschepräventionsthema

Die Online-Bank steht seit längerem wegen Defiziten in der Geldwäscheprävention und im Risikomanagement in der Kritik der Aufsicht. Der Druck der Bafin hatte im August bereits zu einem Umbau an der Führungsspitze geführt: Der österreichische Mitgründer Stalf kündigte damals seinen Rückzug aus dem Vorstand an. Zuvor hatte die Finanzaufsicht die Aufnahme von Neukunden bei N26 begrenzt und wegen verspätet gemeldeter Geldwäsche-Verdachtsfälle ein Bußgeld von 9,2 Mio. Euro verhängt.

Am Montagabend gab N26 dann bekannt, dass der Aufsichtsrat des Unternehmens Dargan zum neuen Chief Executive Officer der N26 Bank SE sowie der N26 SE ernannt habe. Er werde seine Rolle Anfang April 2026 antreten. “Seine Ernennung steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die BaFin.”

Tayenthal tritt “zuversichtlich” zurück

“Ich freue mich sehr, dieses neue Kapitel in meiner beruflichen Laufbahn zu beginnen”, wurde Dargan in einer N26-Aussendung zitiert. Er wolle Vertrauen und exzellente Kundenergebnisse für eine vollständig digitale Bank gewährleisten. Tayenthal, Mitgründer und Co-CEO von N26 sagte, er trete zuversichtlich zurück und verwies auf die Kompetenz Dargans. Dieser sei eine ideale Besetzung für die weitere Entwicklung. Auf die neuesten Vorgaben der Bafin ging die Bank in ihrer Aussendung zur Personalie nicht ein.

Dragan stand vor Verlust von Agenden bei UBS

Der Schritt Dargans hatte sich laut der Schweizer Nachrichtenagentur awp/sda bereits vor ein paar Wochen angebahnt. Ende Oktober war nämlich bekannt geworden, dass Bea Martin per Anfang 2026 die Position als Group Chief Operating Officer bei der SChweizer Großbank antreten wird. Dragan hätte dabei lediglich noch den Technologieteil behalten.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Süd-Tiroler Freiheit mit Fake-News-Vorwürfen konfrontiert
Kommentare
55
Süd-Tiroler Freiheit mit Fake-News-Vorwürfen konfrontiert
Deutsche Autobauer mit niedrigstem Quartalsgewinn seit 2009
Kommentare
41
Deutsche Autobauer mit niedrigstem Quartalsgewinn seit 2009
Latzfons: E-Auto wird Raub der Flammen
Kommentare
37
Latzfons: E-Auto wird Raub der Flammen
13. Monatslohn spielt für Geschenkekauf geringere Rolle
Kommentare
36
13. Monatslohn spielt für Geschenkekauf geringere Rolle
Trient: Gastwirte wegen “Pinkel-Gäste” verzweifelt
Kommentare
28
Trient: Gastwirte wegen “Pinkel-Gäste” verzweifelt
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 