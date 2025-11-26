Unternehmen Ã¶ffnen ihre Tore fÃ¼r MittelschÃ¼ler

Von: Ivd

Bozen – 88 Mitgliedsbetriebe des Unternehmerverbandes Südtirol in den Bezirken Bozen Land, Eisack- und Wipptal, Pustertal und Vinschgau öffneten in den vergangenen Wochen ihre Tore für Mittelschüler und ihre Begleitpersonen.

„Insgesamt hatten wir Anmeldungen für rd. 1.250 Besuche in unseren Mitgliedsunternehmen. Ein Zeichen dafür, dass die Jugendlichen Interesse haben, die Industrie und ihre Unternehmen aus der Nähe kennenzulernen. Mit der Initiative ‚Open Days für Mittelschüler:innen‘ wollen wir den Jugendlichen eine Orientierungshilfe bieten. Sie erhalten Einblicke in die industriell organisierten Unternehmen und können dabei die zahlreichen Berufschancen auf verschiedenen Ebenen kennenlernen. Wichtig ist es uns dabei aufzuzeigen, dass wir vom Lehrling bis zum Uniabsolventen allen interessante und spannende Chancen sowie Entwicklungsmöglichkeiten bieten können“, erklärt Katrin Höller, die für Bildung zuständige Vizepräsidentin des Unternehmerverbandes Südtirol.

Die „Open Days“ sind Teil des Projektes “Zusammenarbeit Industrie & Schule”, das der Unternehmerverband seit vielen Jahren organisiert. Das Projekt wendet sich an die Mittelschulen, Gymnasien, Fachoberschulen und Schulen der Berufsbildung aller drei Sprachgruppen sowie an die Freie Universität Bozen. Jedes Jahr beteiligen sich Tausende Jugendliche sowie Direktoren und Lehrkräfte an den verschiedenen Initiativen.

„Unsere Unternehmen sind attraktive Arbeitgeber, die qualifizierte Arbeitsplätze bieten mit einer Entlohnung, die weit über dem Südtiroler Durchschnitt liegt. Sie sind exportorientiert und innovativ. Somit bieten sie für junge Menschen die besten Voraussetzungen, um ihre berufliche Verwirklichung zu finden“, unterstreicht Höller abschließend.