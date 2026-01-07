US-Konzerne dominieren Weltbörsen – Nvidia an der Spitze

Von: apa

Der KI-Boom treibt den Wert der 100 wertvollsten börsennotierten Konzerne der Welt weiter in die Höhe. Dabei dominieren nach wie vor US-Konzerne das Ranking: 60 der teuersten Firmen haben ihren Sitz in den Vereinigten Staaten, unter den Top 10 finden sich acht US-Firmen, wie aus einer Auswertung des Beratungsunternehmens EY hervorgeht. Der Börsenwert der 100 teuersten Unternehmen stieg 2025 demnach um 23 Prozent und erreichte mit 54,4 Billionen Dollar einen neuen Rekordwert.

Der US-Chipkonzern Nvidia (Börsenwert von 4,5 Billionen Dollar bzw. 3,8 Billionen Euro) hat den langjährigen Spitzenreiter Apple (4,0 Billionen Dollar) als teuerstes Unternehmen abgelöst. An dritter Stelle steht die Google-Muttergesellschaft Alphabet mit einer Marktkapitalisierung von knapp 3,8 Billionen Dollar. Unter den Top 10 findet sich kein einziges europäisches Unternehmen. Von den 100 wertvollsten Börsen-Unternehmen haben nur 17 ihren Hauptsitz in Europa – 19 stammen aus Asien.

KI-Boom trieb Märkte

Die Begeisterung für künstliche Intelligenz löste 2025 weltweit deutliche Kursanstiege aus, wie EY festhält. Allerdings konzentriere sich der wirtschaftliche Nutzen vor allem auf Unternehmen in den USA und Asien, Europa bleibe im KI-Wettlauf derzeit bloß “Zuschauer”.

“Auch europäische Unternehmen haben grundsätzlich Chancen, stärker aufzuschließen”, sagt Gunther Reimoser von EY. “Allerdings verfügen US-Technologiekonzerne mittlerweile über eine finanzielle Stärke und Marktmacht, die für viele europäische Anbieter kaum erreichbar ist.” Der KI-Boom schaffe neue Abhängigkeiten von außereuropäischen Marktführern und ohne “entschlossene Investitionen und eine stärkere Integration der Kapitalmärkte droht sich die Lücke weiter zu vergrößern”, warnt Reimoser.

Klassische Industrieunternehmen verlieren an Bedeutung

Klassische Industrieunternehmen verlieren an Bedeutung. So waren Ende 2023 etwa noch alle deutschen Autokonzerne unter den 300 teuersten Unternehmen der Welt vertreten, derzeit schaffe es hingegen keiner mehr in diese Liste. Der wertvollste Autokonzern der Welt ist der US-Elektroautobauer Tesla auf Rang neun mit einem Börsenwert von 1,5 Billionen Dollar. Zum Vergleich: Die deutschen Autohersteller Mercedes-Benz, BMW und Volkswagen kommen laut EY zusammen auf einen Börsenwert von 197 Mrd. Dollar und belegen die Plätze 327, 329 und 364.