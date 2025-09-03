US-Ölmulti ConocoPhillips streicht wohl jede vierte Stelle

Von: APA/Reuters

Der US-Öl- und Gaskonzern ConocoPhillips will bis zu jede vierte Stelle streichen. Im Zuge eines umfassenden Konzernumbaus sollen 20 bis 25 Prozent der weltweit rund 13.000 Arbeitsplätze wegfallen, teilte ein Unternehmenssprecher am Mittwoch mit. Die Mitarbeiter seien am Morgen per E-Mail von Konzernchef Ryan Lance über die Pläne informiert worden, sagten vier mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters.

Für Donnerstag in der Früh sei eine Betriebsversammlung geplant. Der Großteil des Stellenabbaus solle noch vor Jahresende erfolgen. Die neue Unternehmensstruktur solle Mitte September bekanntgegeben werden. Der Nettogewinn von ConocoPhillips war im zweiten Quartal auf rund 2 Mrd. Dollar (1,72 Mrd. Euro) geschrumpft.