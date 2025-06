US-Zollstreit – Verdoppelte US-Importzölle auf Stahl kommen

Von: APA/dpa/Reuters

Nach der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump sollen verdoppelte US-Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium in Kraft treten. In der US-Nacht zu Mittwoch (06:01 Uhr MESZ) steigt der Zollsatz dann von bisher 25 auf 50 Prozent des Warenwerts. Der US-Präsident will mit den Zöllen angebliche Handelsungleichgewichte korrigieren und die heimische Industrie stärken. Die Maßnahme dürfte den Import entsprechender Produkte erschweren – und zu höheren Preisen führen.

Stahl ist unter anderem für die Bau- und Autoindustrie wichtig. Aluminium und Bleche werden auch in der Verpackungsindustrie verwendet. Zölle haben bereits die Preise für die Abnehmer dieser Werkstoffe erhöht. Die USA kaufen rund ein Viertel ihres Stahlbedarfs im Ausland ein, insbesondere in Kanada und Mexiko. Beim Aluminium liegt der Anteil sogar bei rund 50 Prozent. 2024 exportierte der Hauptlieferant Kanada 3,2 Millionen Tonnen Aluminium in die USA.

USA ist Nettoimporteur von Stahl

Abnehmer von Aluminium zahlen an physischen Märkten in den USA den Preis an der Londoner Metallbörse plus eines Zuschlags unter anderem für Transportkosten und Steuern. Der Preis für die Prämie ist in diesem Jahr um mehr als 120 Prozent gestiegen. “Die USA sind ein Nettoimporteur von Stahl. Daher benötigen wir Importe, um die Nachfrage zu decken”, sagt der Stahlexperte der Beratungsfirma CRU, Josh Spoores.

Höhere Stahl- und Aluminiumpreise lassen bei US-Produzenten wie Nucor die Kassen klingeln. Der Bau neuer Hochöfen kann Experten zufolge allerdings fünf Jahre dauern, wahrscheinlich sogar mehr – und damit länger als Trumps Amtsperiode. Der US-Präsident hat erklärt, dass der japanische Stahlkonzern Nippon Steel Milliardensummen für die Modernisierung und den Ausbau der Produktion des von ihm ins Visier genommenen Konzerns U.S. Steel investieren wolle. Der Konzern Emirates Global Aluminium hat angekündigt, in den USA ein Aluminiumwerk zu bauen – dies wäre das erste seiner Art seit 1980. Der Bau neuer Aluminiumwerke in den USA ist Experten zufolge auch wegen der Energiekosten schwierig – hohe Strompreise seien ein Grund gewesen, warum viele Hochöfen stillgelegt worden seien.

Kritik von EU-Kommission

Wie die EU auf die neuerliche Maßnahme reagieren wird, ist noch unklar. Die EU-Kommission hatte die Ankündigung des US-Präsidenten am Wochenende scharf kritisiert und eine Reaktion noch vor dem Sommer angedroht. Nach jüngsten Angaben liefen die Gespräche zuletzt jedoch weiter und wurden als “sehr konstruktiv” beschrieben. An diesem Mittwoch ist ein weiteres Treffen zwischen EU-Handelskommissar Maros Sevcovic und dem US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer in Paris geplant. Sollte Trump an seiner Entscheidung festhalten, könnte die EU kurzfristig Gegenzölle erheben.