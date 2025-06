Schock: Pkw überschlägt sich mitten in Meraner Siedlung

Von: mk

Meran – Ein aufsehenerregender Unfall hat sich am Donnerstagnachmittag in der Gampenstraße in Meran in Richtung Marling ereignet.

Ersten Informationen zufolge ist ein Pkw gegen eine Mauer geprallt und hat sich dann überschlagen. Die 40-jährige Lenkerin S. M. aus Meran kam glücklicherweise mit leichten Verletzungen davon.

Warum es zu dem Unfall kam, ist bislang unklar. Die Meraner Ortspolizei ermittelt den Unfallhergang.

Der Unfall hat sich gegen 15.30 Uhr zugetragen.