Variables Lohnelement für die Bauindustrie in Südtirol auch für 2025 bestätigt

Bozen – Das variable Lohnelement zwischen 56 und 113 Euro brutto, welches die rund 12.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Südtiroler Bauindustrie im Jahr 2024 dank des Landesergänzungsvertrag der Bauindustrie erhielten, wurde auch für das Jahr 2025 bestätigt.

Konkret sieht der Landesergänzungsvertrag in der Bauindustrie für die Jahre 2023-2025, der vom Baukollegium und den Gewerkschaften FILCA-SGBCISL, FILLEA-AGB/CGIL, FENEAL-SGK/UIL und ASGB-Bau 2023 unterzeichnet wurde, u.a. die Auszahlung dieses variablen Lohnelements vor, sofern gewisse Parameter erfüllt werden.

Am gestrigen Dienstag haben sich das Baukollegium und die Gewerkschaften FILCA-SGBCISL, FILLEA-AGB/CGIL, FENEAL-SGK/UIL und ASGB-Bau getroffen, um zu überprüfen, ob die Parameter für das Jahr 2025 erfüllt werden. Dabei wurde festgestellt, dass sich vier von sechs Parameter der Bauwirtschaft in den Dreijahreszeiträumen 2021, 2022, 2023 und 2022, 2023 und 2024 positiv entwickelt haben, weshalb das variable Lohnelement, das zwischen 56 und 113 Euro brutto monatlich – je nach Einstufung – liegt, auch 2025 in voller Höhe ausbezahlt wird.

„Wir sind zufrieden, dass die rund 12.000 Mitarbeiter unserer Branche weiterhin das variable Lohnelement erhalten. Diese Beträge unterliegen zudem grundsätzlich nur einer Ersatzbesteuerung von fünf Prozent, womit mehr Netto vom Brutto bleibt. Dies ist ein positives Signal für die Mitarbeiter in unserer Branche, das die Attraktivität unseres Sektors unterstreicht“, sind die Sozialpartner der Bauindustrie zufrieden.