Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Viele Deutsche wollen heuer beim Skiurlaub sparen
15 Prozent der Deutschen wollen ihre Urlaubspläne einschränken

Viele Deutsche wollen heuer beim Skiurlaub sparen

Mittwoch, 17. Dezember 2025 | 08:54 Uhr
15 Prozent der Deutschen wollen ihre Urlaubspläne einschränken
APA/APA/dpa/Angelika Warmuth
Schriftgröße

Von: APA/dpa-AFX

Dem heimischen Wintertourismus droht heuer ein Ausbleiben vieler deutsche Gäste. Wirtschaftskrise und hohe Kosten wirken sich nämlich zunehmend auf die winterlichen Urlaubs- und Freizeitpläne vieler Menschen in Deutschland aus. Fünfzehn Prozent wollen in der kalten Jahreszeit Urlaubspläne oder Freizeitaktivitäten einschränken, wie das Umfrageinstitut Yougov in einer Umfrage für die Deutsche Presse-Agentur ermittelte. Nicht an den Freizeitausgaben sparen wollen 51 Prozent.

Die winterliche Hauptsaison in den Alpen beginnt dieses Wochenende. Yougov befragte vom 8. bis 10. Dezember 2.101 Erwachsene in Deutschland, die Erhebung war repräsentativ. Deutlich wird, dass der Winter im Vergleich zur Hauptreisezeit im Sommer für eine große Mehrheit ohnehin weniger bedeutend ist: Nur 16 Prozent haben einen Winterurlaub geplant, zwei Prozent wussten es nicht, 81 Prozent antworteten mit “nein”.

Sparen die Deutschen, kann das auch die Nachbarländer erheblich in Mitleidenschaft ziehen: Gäste aus der Bundesrepublik – unter denen Bayern und Baden-Württemberger stark vertreten sind – stellen sowohl in Österreich als auch der Schweiz die größte Gruppe der Winterurlauber. In Österreich kam laut amtlicher Statistik in der vergangenen Wintersaison fast die Hälfte der Hotelgäste aus Deutschland, in der Schweiz immerhin noch gut zwölf Prozent. Die alpinen Winterurlaubsgebiete gehen in allen drei Ländern dennoch optimistisch in die Saison. Im vergangenen Jahr stiegen die Gästezahlen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Melonis Schachzug: Italien lehnt im Streit um russische Vermögenswerte EU-Plan ab
Kommentare
71
Melonis Schachzug: Italien lehnt im Streit um russische Vermögenswerte EU-Plan ab
EU lockert CO2-Zielwerte für Autos
Kommentare
36
EU lockert CO2-Zielwerte für Autos
EU-Kommission ebnet Weg für Aus vom Verbrenner-Aus
Kommentare
34
EU-Kommission ebnet Weg für Aus vom Verbrenner-Aus
Ultner Fichte erstrahlt vor Petersdom in Rom
Kommentare
28
Ultner Fichte erstrahlt vor Petersdom in Rom
Ukraine-Deal für Trump in Reichweite
Kommentare
27
Ukraine-Deal für Trump in Reichweite
Anzeigen
Avatar: Fire and Ash
Avatar: Fire and Ash
Ab 17. Dezember im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Interview - Mauro Santini
Interview - Mauro Santini
CEO der Gruppe Santini und Vizepräsident von Confindustria Südtirol
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 