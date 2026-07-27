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Im Jahr 2025 reisten 7,1 Mio. Menschen weniger in die USA als 2024

Viele Kanadier meiden Reisen in die USA

Montag, 27. Juli 2026 | 06:08 Uhr
Im Jahr 2025 reisten 7,1 Mio. Menschen weniger in die USA als 2024
APA/APA/AFP/GETTY/BENJAMIN FANJOY
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Von: APA/dpa

Viele Kanadier meiden seit dem zweiten Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump laut kanadischen Behörden Reisen in die benachbarten USA. Die USA seien lange Zeit Kanadas wichtigstes internationales Reiseziel gewesen, “nach dem Regierungswechsel in den USA Anfang 2025 und der Einführung der “America First”-Politik änderten sich die Reisepläne der Kanadier jedoch abrupt”, hieß es von Kanadas Statistikbehörde. Im Jahr 2025 reisten 7,1 Mio. Menschen weniger in die USA als 2024.

Das sei ein Rückgang um 23,5 Prozent. Gleichzeitig seien Reisen im Inland und in andere Länder in vergleichbarem Maße angestiegen. Daten aus diesem Jahr legten nahe, dass sich dieser Trend verstetige. Die Reiseausgaben für Besuche in den USA sind laut der Behörde 2025 um 3,3 Milliarden auf insgesamt 18,8 Milliarden kanadische Dollar (aktuell knapp 12 Mrd Euro) gesunken.

Das US-Handelsministerium gibt an, dass 2024 rund 20,2 Millionen internationale Besucher aus Kanada in die USA gereist seien. 2025 seien es 16 Millionen gewesen. Die Zahlen sind nur eingeschränkt vergleichbar, da beide Behörden unterschiedliche statistische Konzepte verwenden. Mit Blick auf deutsche Touristen fiel die Zahl von rund 2 Millionen im Jahr 2024 auf rund 1,8 Millionen.

Die Beziehungen zwischen Kanada und den USA haben sich seit dem Amtsantritt Trumps deutlich verschlechtert. Auslöser sind unter anderem neue Zölle, wiederholte Drohungen des US-Präsidenten gegen Kanada sowie seine mehrfach geäußerte Idee, das Nachbarland zum 51. Bundesstaat der USA zu machen. Als Reaktion auf US-Zölle entfernten viele kanadische Provinzen etwa amerikanischen Alkohol aus den Regalen und riefen Verbraucher zum Kauf heimischer Produkte auf.

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