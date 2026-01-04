Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Vierstündiger Streik bei der Sasa
Am Donnerstag

Vierstündiger Streik bei der Sasa

Sonntag, 04. Januar 2026 | 08:10 Uhr
Von: mk

Bozen – Für Donnerstag, den 8. Januar ist ein vierstündiger Streik – von 1600 bis 20.00 Uhr – des Sasa-Personals angekündigt.

Bei den Buslinien kann es in Bozen und Umgebung, im Sarntal, in Meran und Umgebung, im Passeiertal sowie im Unterland bei Linien der Sasa zu Fahrtausfällen kommen.

Die Verkehrsunternehmen sind in der Fahrplanabfrage der südtirolmobil-App/Webseite ersichtlich.

Der Streik wurde von den Gewerkschaften Ugl, OR.S.A. Trasporti und Usb ausgerufen.

Bezirk: Bozen, Burggrafenamt, Überetsch/Unterland

