Vierstündiger Streik bei der Sasa

Von: mk

Bozen – Für Donnerstag, den 8. Januar ist ein vierstündiger Streik – von 1600 bis 20.00 Uhr – des Sasa-Personals angekündigt.

Bei den Buslinien kann es in Bozen und Umgebung, im Sarntal, in Meran und Umgebung, im Passeiertal sowie im Unterland bei Linien der Sasa zu Fahrtausfällen kommen.

Die Verkehrsunternehmen sind in der Fahrplanabfrage der südtirolmobil-App/Webseite ersichtlich.

Der Streik wurde von den Gewerkschaften Ugl, OR.S.A. Trasporti und Usb ausgerufen.