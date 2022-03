Villa Burgund: Verstärkte Bemühungen

Meran – Am Donnerstag findet ein weiteres Treffen mit der Provinz und der Gesundheitsbehörde statt, um mögliche Lösungen für die Villa Burgund in Meran zu erörtern. Gespräche mit den Leitern der städtischen Alten- und Pflegeheime sind bereits im Gange.

In der Villa Burgund leben villa, für die dringend eine andere Unterkunft gefunden werden muss. Die Genossenschaft Haus Sonnenschein, welche die Einrichtung in der Manzonistraße betreibt, hat kürzlich bekannt gegeben, dass sie aufgrund finanzieller Schwierigkeiten ihre Pforten schließen muss und in der Lage ist, für einen Zeitraum von maximal zwei Wochen Unterkunft, Verpflegung und Pflege für die dort wohnenden ältere Menschen anzubieten.

Bürgermeister Dario Dal Medico und Sozialstadtrat Stefan Frötscher bemühen sich, geeignete Alternativen zu finden. “Von den 29 Seniorinnen und Senioren, die im Burgund untergebracht sind, sind 20 in Meran ansässig. Wir möchten jedoch allen Insassen der Villa Burgund und ihren Familien versichern, dass für jede/n einzelne/n von ihnen eine geeignete Unterkunft gefunden wird”, so Dal Medico und Frötscher.