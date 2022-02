VOG hat neue Mitglieder der Geschäftsleitung

Bozen – Daniel Obkircher und Christian Thaler sind neue Mitglieder der Geschäftsleitung der Erzeugerorganisation VOG Products in Leifers. Obkircher übernimmt ab 1. Februar 2022 die Werksleitung bei VOG Products. Thaler

rückt als Technik-Verantwortlicher in das Führungs-Gremium auf.

Daniel Obkircher (51) ist bei VOG Products bereits ein bekanntes Gesicht: Er hat zwischen 2008 und 2014 die Produktion der Geschäftseinheit Stückig geleitet. Nun kehrt Obkircher, der in den vergangenen Jahren wertvolle Erfahrungen in der italienischen Lebensmittelindustrie sammeln konnte, nach Leifers zurück. Als Werksleiter bildet Obkircher das Bindeglied zwischen Einkauf und Verkauf und ist für Produktion und Lagerung verantwortlich, aber auch für die betriebliche Organisation und die Führung der Produktions-Mitarbeiter. Seine Aufgabe ist es insbesondere, die Produktion des B2B-Bereichs weiter zu stärken und die Produktion des B2C-Bereichs gemäß der Unternehmensstrategie auszubauen. Ein weiterer Fokus seiner Arbeit wird auf den Themen Nachhaltigkeit, Innovation, Digitalisierung und Automatisierung liegen.

Der Ingenieur Christian Thaler (31) arbeitet seit 2012 bei VOG Products und ist Technischer Leiter. Das Unternehmen ist sehr technologiegetrieben – darum wird nun durch die VOG Products mit Sitz in Leifers steht im Besitz von 18 Südtiroler Obstgenossenschaften und vier Erzeugerorganisationen aus Südtirol und dem Trentino. Das Unternehmen verarbeitet jährlich rund 300.000 Tonnen Obst aus integriertem und biologischem Anbau zu Apfelsaft (Konzentrat und Direktsaft), Pürees und Fertigprodukten. VOG Products hat eine Exportquote von ca. 90 Prozent und exportiert in rund 50 Länder weltweit.

Einbindung Thalers als Technischer Leiter in die Geschäftsleitung die strategische Bedeutung der technologischen Entwicklung untermauert. Als Technischer Leiter zeichnet Thaler für die verschiedenen Techniker-Teams verantwortlich und prüft Investitionen in neue Technologien, u.a. auch nach Nachhaltigkeitskriterien.

Das VOG Products-Werk in Leifers ist weltweit die größte Produktionsstätte von Apfelsaft an einem Standort (Pressleistung). Das Werksgelände umfasst 8 Hektar. In der Spitze werden pro Tag bis zu 4.000 Tonnen Obst verarbeitet, die primär aus dem Einzugsgebiet Südtirol/Trentino bzw. den Mitglieds-Genossenschaften und -Erzeugerorganisationen kommen. VOG Products hat zuletzt einen Umsatz von 102 Mio. Euro erzielt. VOG Products beliefert die internationale Lebensmittelindustrie mit Halbfertigprodukten; die Exportquote liegt bei rund 90 Prozent.

Als Mitglieder der Geschäftsleitung berichten Obkircher und Thaler an Direktor Christoph Tappeiner.