Volksbank spendet ein neues Elektroauto in Treviso
Inklusion und Nachhaltigkeit

Volksbank spendet ein neues Elektroauto in Treviso

Mittwoch, 04. Februar 2026 | 12:56 Uhr
Volksbank_Fattibillimo
Volksbank
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Ein neues Elektrofahrzeug wird dem Verein Fattibillimo aus Mogliano Veneto (Provinz Treviso) zur Verfügung gestellt. Dies ist ein konkretes Zeichen der Volksbank zugunsten hilfsbedürftiger Menschen und Familien vor Ort.

Der Verein macht sich stark für die Belange zahlreicher Menschen mit Behinderung und bezieht sie in die täglichen Angebote seines Zentrums mit ein. Er organisiert verschiedene Freizeit-, Sport-, Tanz- und Kulturveranstaltungen. Das neue Elektrofahrzeug ermöglicht die Beförderung von rund vierzig Jugendlichen mit Behinderung und erleichtert ihnen die Teilnahme an verschiedenen Aktivitäten.

„Auch in Treviso unterstreicht die Volksbank ihr Engagement für Hilfsbedürftige mit der Spende eines neuen Elektrofahrzeugs an den Verein Fattibillimo. Diese Initiative verbindet Inklusion und Nachhaltigkeit: Das Elektrofahrzeug wird Jugendlichen mit Behinderung die Fortbewegung erleichtern und ihnen die Teilnahme an sportlichen und künstlerischen Initiativen ermöglichen, die zu ihrer Selbstständigkeit beitragen“, erklärt Alberto Naef, Generaldirektor der Volksbank.

„Dank des Elektrofahrzeugs können wir endlich andere Vereine wie unsere kennenlernen, neue Freundschaften schließen und neue Erfahrungen machen. Das neue Auto wird es uns in Zukunft ermöglichen, unsere Projekte gemeinsam umzusetzen“, so Mara Girardi, Präsidentin von Fattibillimo.

Der neue Fiat E-Scudo der Serie 3 Ulysse wird voraussichtlich mehr als 1.400 Kilometer pro Monat zurücklegen. Er wird in den Provinzen Venedig und Treviso eingesetzt, wo der Verein derzeit etwa 65 Familien unterstützt. Das Elektrofahrzeug sorgt für die tägliche Beförderung der Jugendlichen zum Tageszentrum und zu den wöchentlichen Sportaktivitäten, wie Dragonboat sowie zu besonderen Veranstaltungen wie der Teilnahme an Wettbewerben, Abendveranstaltungen und Ausflügen.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

