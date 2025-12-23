Volksbank spendet erstmals Elektroauto Treviso

Von: Ivd

Bozen – Das von der Volksbank Ende 2023 ins Leben gerufene Projekt „Social Green Mobility“ wird auf die Provinz Treviso ausgeweitet. Anfang 2026 wird der Verein „Vivere insieme“ aus Villorba den neuen Fiat E-Doblò erhalten.

In Bozen wurde der Vertrag über die Schenkung eines Fiat E-Doblò an den Verein „Vivere insieme“ aus Villorba unterzeichnet. Die Initiative ist Teil des Strategieplans „I-mpact 2026“, vereint umweltfreundliche Mobilität und soziales Engagement und zielt darauf ab, eine positive Wirkung für die Gemeinschaft zu erzielen. Der Verein „Vivere Insieme“ ist seit 1994 aktiv und bietet Sozial-, Kultur- und Freizeitdienste in der Provinz Treviso an. Der Verein fördert Solidarität als Basis für eine starke, funktionierende Gemeinschaft. Bis heute zählt er über 80 ehrenamtliche Helfer, die einen kostenlosen Service gewährleisten.

Die Dienstleistungen richten sich an ältere Menschen, Menschen mit Behinderung sowie an alle, die sich in Not oder wirtschaftlichen Schwierigkeiten befinden.

Zu den Hauptaktivitäten gehören:

Anlaufstelle und kostenloses digitales „Fitnessstudio“ zur Nutzung von Smartphones, z. B. zum Herunterladen medizinischer Berichte oder zur Terminvereinbarung bei der lokalen Gesundheitseinrichtung (ULSS);

Freiwilligenarbeit in Pflegeheimen und Tageszentren;

soziale Beförderung für ältere und bedürftige Menschen;

Essenslieferungen in Zusammenarbeit mit den örtlichen Sozialdiensten;

Treffen und Sitzungen der Haustiertherapie.

„Wir freuen uns, lokale Einrichtungen wie ‚Vivere Insieme‘ zu unterstützen. Die Organisation hilft jeden Tag mit großem Engagement Menschen in Not und fördert grundlegende Werte wie Inklusion, Zugang zu medizinischer Versorgung und Solidarität. Ein herzliches Dankeschön an alle ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer für ihren wertvollen Beitrag. Ihre tägliche Arbeit trägt nämlich dazu bei, die Lebensqualität der Gemeinschaft zu verbessern“, so Alberto Naef, Generaldirektor der Volksbank.

„Für uns ist diese Spende ein klares Zeichen der Verbundenheit mit der Gemeinschaft. Sie ermöglicht es uns, den Bedürftigen mit einer Geste, die Herz und Nachhaltigkeit vereint, noch näher zu sein. Dank der Volksbank können unsere Freiwilligen auch weiterhin Hilfe, ein Lächeln und Hoffnung zu den Menschen bringen, die sich in einer schwierigen Situation befinden. Das zeigt, dass wir gemeinsam wirklich etwas bewirken können“, erklärt Paolo Bonaldo, Präsident von Vivere Insieme.