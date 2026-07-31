Volksbank stärkt digitale und finanzielle Bildung an Schulen in Venetien

Von: Matthias Knapp

Bozen – Die Volksbank hat gemeinsam mit dem gemeinnützigen Verein „Movimento Etico Digitale“ eine Veranstaltungsreihe an Oberschulen in Venetien unterstützt. Die Veranstaltungen fanden vor allem in den Provinzen Verona, Treviso und Vicenza statt. Insgesamt erreichte das Projekt elf Schulen, 57 Klassen und 1.200 Schülerinnen und Schüler. Ergänzt wurde die Initiative durch vier Treffen für Eltern mit insgesamt 170 Teilnehmenden. Im Mittelpunkt standen Themen wie Online-Zeitmanagement und digitales Wohlbefinden in der Familie.

77,5 Prozent der Elf- bis 18-jährigen Schülerinnen und Schüler geben an, sich von digitalen Geräten abhängig zu fühlen. Das geht aus dem jüngsten Bericht des Vereins „Movimento Etico Digitale“ hervor. In diesem Zusammenhang ist im Jahr 2018 das Projekt „Social Warning“ entstanden, das jungen Menschen digitale, finanzielle und persönliche Kompetenzen vermittelt. Bei den Veranstaltungen setzten sich die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler mit hochaktuellen Themen auseinander: von Online-Betrug bis zu grundlegenden Finanzthemen.

Anstelle klassischer Vorträge setzten die Veranstaltungen vor allem auf den direkten Austausch mit den Jugendlichen. Dadurch sollten das kritische Denken und die Eigenverantwortung der Schülerinnen und Schüler gestärkt werden. Zudem sollte ihre Fähigkeit gefördert werden, sich sicher und verantwortungsvoll in der digitalen Welt zu bewegen und informierte Entscheidungen – auch in Finanzfragen – zu treffen.

Aus diesem Grund brachten sich auch Expertinnen und Experten der Volksbank ein und vermittelten den Schülerinnen und Schülern ihr Fachwissen, praxisnahe Einblicke und konkrete Tipps.

„Digitale und finanzielle Bildung zählen heute zu den wichtigsten Zukunftskompetenzen. Mit dieser Initiative möchten wir junge Menschen dabei unterstützen, Informationen kritisch zu hinterfragen, Risiken im Netz zu erkennen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Wer früh lernt, digitale Medien verantwortungsvoll zu nutzen, ist besser auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereitet“, so Mariano Paris, Leiter Corporate Communication/Marketing der Volksbank.

Davide Dal Maso, Gründer und Präsident von „Movimento Etico Digitale: „In Schulen zu gehen bedeutet für uns vor allem, mit den Jugendlichen in einen echten Austausch zu treten. Unser Ziel ist es dabei nicht nur, Wissen zu vermitteln, sondern auch, den Jugendlichen zuzuhören, ihre Perspektiven zu verstehen und ihnen eine konkrete Orientierung im Umgang mit digitalen Risiken zu geben. Dank der Unterstützung der Volksbank können wir unser Engagement auf mehr Schulen ausweiten und noch mehr jungen Menschen kostenlose Bildungsangebote ermöglichen. Das ist eine Investition in die Zukunft unserer Region.“