„Volkskrankheit Rheuma“

Sand in Taufers – Kürzlich fand auf Initiative von Isolde Oberarzbacher der Bibliothek „P. Josef A. Jungmann“ in Sand in Taufers und in Zusammenarbeit mit der Rheuma-Liga Südtirol ein Vortrag mit Prof. Dr. Christian Dejaco, Primar und Leiter des Landesweiten Dienstes für Rheumatologie, statt.

Nach der Begrüßung durch Frau Oberarzbacher stellte die Rheuma-Liga Südtirol die umfangreiche Tätigkeit des Vereins vor. Hierbei wurden die beiden Ansprechpartnerinnen der Rheuma-Liga für das Pustertal vorgestellt. Ein großer Dank erging an Anna Steger, welche die Rheuma-Liga schon seit langer Zeit im Pustertal unterstützt. Ihr zur Seite steht Renate Tasser, Leiterin der Fibromyalgie-Selbsthilfegruppe im Pustertal. Anna und Renate sind kompetente Ansprechpartnerinnen, wenn es um das Thema Rheuma geht. Zu Beginn seines Vortrages unterstrich Prof. Dr. Christian Dejaco das gute Verhältnis zwischen der Rheuma-Liga und dem „Landesweiten Dienst für Rheumatologie“.

Anschließend referierte Prof. Dr. Christian Dejaco über das Thema „Rheuma – eine Volkskrankheit“. Hier ging er auf die Ursachen und Symptome ein und verdeutlichte den Unterschied zwischen Abnutzungsrheuma und entzündlichem Rheuma. In Südtirol gibt es ungefähr 100.000 Betroffene, wobei hiervon 25.000 an entzündlich-rheumatischen Erkrankungen leiden. Auch wurde auf die Behandlung der beiden verschiedenen Krankheitsbilder eingegangen. Abschließend gab es noch ein paar Ernährungsempfehlungen. Im Anschluss an den Vortrag ging Prof. Dr. Christian Dejaco auf die zahlreichen Fragen des interessierten Publikums ein. Abschließend konnten sich die Besucher bei den anwesenden Vertreterinnen der Rheuma-Liga mit Informationsmaterial versorgen und Fragen wurden beantwortet.

Auch Prof. Dr. Christian Dejaco stand nochmals Rede und Antwort. „Tausende Menschen leiden unter dieser Erkrankung, sogar Kinder. Information und Aufklärung sind daher unverzichtbar. Ein großer Dank geht an Prof. Dr. Christian Dejaco für seinen großen, auch ehrenamtlichen, Einsatz für die Rheumapatienten.“, so abschließend der Präsident der Rheuma-Liga Günter Stolz und Geschäftsführer Andreas Varesco.