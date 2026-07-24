Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Volkswagen-Gewinn bricht um ein Drittel ein
Der Konzern steckt in der Krise

Volkswagen-Gewinn bricht um ein Drittel ein

Freitag, 24. Juli 2026 | 08:23 Uhr
Der Konzern steckt in der Krise
APA/APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Der Volkswagen-Konzern hat inmitten der Debatte um weitere Einschnitte beim Personal einen Gewinnrückgang vermeldet. In den Monaten April bis Juni ging das Konzernergebnis nach Steuern um 32,9 Prozent auf 1,54 Milliarden Euro zurück, wie Europas größter Autobauer in Wolfsburg mitteilte. Im zweiten Quartal 2025 hatte VW unterm Strich noch 2,29 Mrd. Euro verdient. Das waren damals bereits 36 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

Die Auslieferungen fielen konzernweit um fast 9 Prozent auf 2,08 Millionen Fahrzeuge, wie der Konzern bereits zuvor mitgeteilt hatte. Auf dem wichtigen Markt China sackten die Verkäufe sogar um mehr als ein Drittel auf 424.300 Fahrzeuge ab. Abseits Chinas sah es dagegen im Verkauf etwas besser aus.

Zölle, Kriege, geopolitische Spannungen und härter werdende Konkurrenz sorgten für Gegenwind, hatte Konzernchef Oliver Blume bereits im Frühjahr erklärt. Er plant daher neue Sparmaßnahmen mit deutlichen Einschnitten: Bis zu 50.000 Stellen weltweit und vier Werke in Deutschland stehen auf dem Prüfstand – zusätzlich zu den 50.000 Jobs, die bis 2030 bereits abgebaut werden sollen.

Widerstand gegen neue Sparpläne

Von Gewerkschaft und Betriebsrat kommt bereits kräftig Gegenwind. Ebenso vom Land Niedersachsen, das mit 20 Prozent an VW beteiligt ist und zwei Mitglieder im Aufsichtsrat stellt. Zusammen mit den Arbeitnehmern stellen sie dort die Mehrheit. In dem Gremium fielen die Pläne Berichten zufolge dann auch zunächst durch.

Bis 2030 hat Volkswagen bereits den Abbau von konzernweit 50.000 Stellen in Deutschland angekündigt. 35.000 Jobs sollen bei der Kernmarke wegfallen, der Rest bei Töchtern wie Audi und Porsche. Mehr als 37.000 Beschäftigte haben bereits entsprechende Vereinbarungen unterschrieben.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Schwimmen im Burkini erlaubt
Kommentare
145
Schwimmen im Burkini erlaubt
“Frauenabend” im Lido: SVP-Ortgruppen und Bürgermeister beziehen Stellung
Kommentare
78
“Frauenabend” im Lido: SVP-Ortgruppen und Bürgermeister beziehen Stellung
Urlaub mit dem E-Auto erfordert mehr Planung
Kommentare
50
Urlaub mit dem E-Auto erfordert mehr Planung
Die wahrgenommene Kluft zwischen Arm und Reich
Kommentare
50
Die wahrgenommene Kluft zwischen Arm und Reich
“Uns ist kalt, wir sind müde und finden kein Taxi”
Kommentare
42
“Uns ist kalt, wir sind müde und finden kein Taxi”
Anzeigen
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 