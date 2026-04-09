VW stellt Produktion von Elektro-SUV ID.4 in den USA ein

Von: APA/Reuters

Volkswagen stellt die Produktion seines Elektro-SUV ID.4 in den USA noch in diesem Monat ein. Der deutsche Autobauer begründete den Schritt am Donnerstag mit dem dortigen schwierigen Marktumfeld für Elektroautos. So hatte die US-Regierung im Herbst einen Steuerbonus von 7500 Dollar als Kaufanreiz für Elektrofahrzeuge gestrichen. Der Absatz des ID.4 war im vierten Quartal 2024 im Jahresvergleich um 62 Prozent eingebrochen.

Volkswagen will in seinem Werk in Chattanooga im Bundesstaat Tennessee die Produktion stattdessen auf seine absatzstärkeren SUV-Modelle mit Benzinmotor, den Atlas und den Atlas Cross Sport, umstellen. VW plant zwar eine künftige Version des ID.4 für den nordamerikanischen Markt, hat bisher aber noch keinen Zeitpunkt für die Einführung genannt. Der aktuelle Lagerbestand des ID.4 soll bis ins Jahr 2027 reichen. Der Elektro-Van ID. Buzz soll weiterhin in den USA angeboten werden. Zudem will Volkswagen im Sommer die Fertigung einer überarbeiteten Version des Atlas aufnehmen, die 2027 in den Verkauf gehen soll.