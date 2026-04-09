Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > VW stellt Produktion von Elektro-SUV ID.4 in den USA ein
Wegen schwierigem US-Marktumfeld für Elektroautos

VW stellt Produktion von Elektro-SUV ID.4 in den USA ein

Donnerstag, 09. April 2026 | 18:52 Uhr
Wegen schwierigem US-Marktumfeld für Elektroautos
APA/APA/dpa/Hauke-Christian Dittrich
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Volkswagen stellt die Produktion seines Elektro-SUV ID.4 in den USA noch in diesem Monat ein. Der deutsche Autobauer begründete den Schritt am Donnerstag mit dem dortigen schwierigen Marktumfeld für Elektroautos. So hatte die US-Regierung im Herbst einen Steuerbonus von 7500 Dollar als Kaufanreiz für Elektrofahrzeuge gestrichen. Der Absatz des ID.4 war im vierten Quartal 2024 im Jahresvergleich um 62 Prozent eingebrochen.

Volkswagen will in seinem Werk in Chattanooga im Bundesstaat Tennessee die Produktion stattdessen auf seine absatzstärkeren SUV-Modelle mit Benzinmotor, den Atlas und den Atlas Cross Sport, umstellen. VW plant zwar eine künftige Version des ID.4 für den nordamerikanischen Markt, hat bisher aber noch keinen Zeitpunkt für die Einführung genannt. Der aktuelle Lagerbestand des ID.4 soll bis ins Jahr 2027 reichen. Der Elektro-Van ID. Buzz soll weiterhin in den USA angeboten werden. Zudem will Volkswagen im Sommer die Fertigung einer überarbeiteten Version des Atlas aufnehmen, die 2027 in den Verkauf gehen soll.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Gardasee: Radtouristen riskieren ihr Leben
Kommentare
58
Gardasee: Radtouristen riskieren ihr Leben
Diesel in Bozen knackt 2,2-Euro-Marke – trotz fallender Ölpreise
Kommentare
56
Diesel in Bozen knackt 2,2-Euro-Marke – trotz fallender Ölpreise
Über 51.000 öffentlich Bedienstete in Südtirol
Kommentare
44
Über 51.000 öffentlich Bedienstete in Südtirol
Quästor macht Tanzlokal “Après-Club” in Gargazon dicht
Kommentare
38
Quästor macht Tanzlokal “Après-Club” in Gargazon dicht
Trump zur Iran-Einigung: Iran wird kein Uran mehr anreichern
Kommentare
36
Trump zur Iran-Einigung: Iran wird kein Uran mehr anreichern
Anzeigen
Kroatien neu entdecken
Kroatien neu entdecken
20% Südtiroler Vorteilsangebot im Falkensteiner Family Hotel Diadora
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 