Weihnachtskonzert 2022: Ein besinnlicher Abend

Musik, Kunst sowie optimistischer Blick in die Zukunft

Bozen – Nach einer zweijährigen Zwangspause, aufgrund der Pandemie fand im Haus des Handwerks in Bozen auch in diesem Jahr wieder das Weihnachtskonzert des Wirtschaftsverbands für Handwerk und Dienstleister (lvh.apa) statt. Die Veranstaltung, die unter dem Titel „Musik, Kunst und Zukunft“ stand, zeichnete sich durch den Auftritt des Chors „S. Chiara“ unter der Leitung von Professor Omar Flavio Careddu aus.

Eine wunderbare Mischung aus Musik, Kunst sowie einem optimistischen Blick in die Zukunft erlebten die Gäste des diesjährigen Weihnachtskonzerts des lvh-Bezirks Bozen Stadt. Ziel des Abends war es vor allem, sich auf die bevorstehenden Festtage einzustimmen. Der Abend, der am Hauptsitz des Wirtschaftsverbands für Handwerk und Dienstleister (lvh.apa) in Bozen stattfand, wurde von den weihnachtlichen Melodien des Bozner Chors „S. Chiara“ unter der Leitung von Professor Omar Flavio Careddu begleitet und der Journalistin Francesca Olivetti moderiert.

Unter den Ehrengästen befanden sich unter anderem der Landeshauptmannstellvertreter Giuliano Vettorato, der Bozner Bürgermeister Renzo Caramaschi, der Bozner Stadtrat Angelo Gennaccaro und der Generalsekretär der Handelskammer Bozen Alfred Aberer. Hannes Mussak, Präsident des lvh-Bezirks Bozen, zeigte sich sehr zufrieden: „Ich möchte mich bei den Organisatorinnen dieser Veranstaltung, insbesondere bei den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen Maria Stella Falcomatà und Martina Zerbini, herzlich bedanken“, so Mussak, „dank ihres Engagements und ihrer Leidenschaft war es wieder einmal möglich, einen wertvollen kulturellen Moment für unseren Verband zu präsentieren. Das Weihnachtskonzert war schon immer eine sehr beliebte und herzliche Veranstaltung, und die diesjährige Ausgabe war keine Ausnahme. Es war wirklich schön, bei einem solchen Anlass zusammenzukommen und Weihnachtsgrüße auszutauschen.“ Die Organisatorin Maria Stella Falcomatà unterstrich diese Worte: „Meine Kollegin Martina und ich haben uns wirklich sehr bemüht, das diesjährige Konzert zu organisieren. Dank der Unterstützung des Vereins konnten wir einen Abend anbieten, der nicht nur für unsere Handwerkskollegen, sondern für die ganze Stadt von großem Interesse war. Wirklich ein tolles Ergebnis!“