Weißes Haus: Chip-Zölle nur "erste Phase"
Trump könnte die Zölle auf Hochleistungschips weiter erhöhen

Weißes Haus: Chip-Zölle nur “erste Phase”

Freitag, 16. Januar 2026 | 02:22 Uhr
Trump könnte die Zölle auf Hochleistungschips weiter erhöhen
APA/APA/AFP/SAUL LOEB
Von: APA/Reuters

Die von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle auf Hochleistungschips sind nach Angaben des Weißen Hauses nur ein erster Schritt. Es handle sich um eine “erste Phase”, sagte ein Vertreter des US-Präsidialamts am Donnerstag. Weitere Maßnahmen könnten folgen, dies sei abhängig von Verhandlungen mit anderen Ländern und Unternehmen. Trump habe bereits früher mit einem Zoll von 100 Prozent auf nicht in den USA hergestellte Chips gedroht, so der Sprecher weiter.

Die US-Regierung hatte am Mittwoch Zölle in Höhe von 25 Prozent auf bestimmte fortschrittliche Computerchips verhängt. Betroffen sind unter anderem der KI-Prozessor H200 von Nvidia und der Halbleiter MI325X von AMD. Die Regierung begründete den Schritt mit der nationalen Sicherheit. Ziel sei es, die Abhängigkeit von ausländischen Herstellern wie dem taiwanischen Branchenriesen TSMC zu verringern und die Produktion in die USA zu verlagern. Die Zölle sollen gezielt sein: Importe für US-Rechenzentren, Start-ups sowie zivile Industrieanwendungen sind beispielsweise ausgenommen.

