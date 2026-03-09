Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Weiteres Wattturnier in Marling abgehalten
Maria Blaas und Andreas Gögele holen sich den Sieg

Weiteres Wattturnier in Marling abgehalten

Montag, 09. März 2026 | 11:42 Uhr
Marling – Im Café „Gerta“ in Marling fand kürzlich ein weiteres Qualifikationsturnier des landesweiten Wattturniers „Südtiroler Wattkönig“ statt. Am Ende eines spannenden Wattturnieres setzten sich Maria Blaas aus Partschins und Andreas Gögele aus Rabland gegen ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter durch. Die beiden qualifizierten sich für das großen Finale am Samstag, 9. Mai 2026, im Sixtussaal der Spezialbier-Brauerei FORST in Algund.

Das landesweite Wattturnier ist eine Initiative der Spezialbier-Brauerei FORST und des HGV. Das Tagblatt „Dolomiten“ ist Medienpartner.

An den jeweiligen Qualifikationsturnieren kann jeder Wattbegeisterte teilnehmen. Die Anmeldungen erfolgen unter www.wattkoenig.it bzw. in den austragenden Gastbetrieben.

Bezirk: Burggrafenamt

© 2026 First Avenue GmbH
 