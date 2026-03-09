Weiteres Wattturnier in Marling abgehalten

Von: mk

Marling – Im Café „Gerta“ in Marling fand kürzlich ein weiteres Qualifikationsturnier des landesweiten Wattturniers „Südtiroler Wattkönig“ statt. Am Ende eines spannenden Wattturnieres setzten sich Maria Blaas aus Partschins und Andreas Gögele aus Rabland gegen ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter durch. Die beiden qualifizierten sich für das großen Finale am Samstag, 9. Mai 2026, im Sixtussaal der Spezialbier-Brauerei FORST in Algund.

Das landesweite Wattturnier ist eine Initiative der Spezialbier-Brauerei FORST und des HGV. Das Tagblatt „Dolomiten“ ist Medienpartner.

An den jeweiligen Qualifikationsturnieren kann jeder Wattbegeisterte teilnehmen. Die Anmeldungen erfolgen unter www.wattkoenig.it bzw. in den austragenden Gastbetrieben.