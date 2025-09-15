Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Weltgrößter Prothesenhersteller Ottobock will an die Börse
Unternehmen laut Finanzkreisen rund 6 Mrd. Euro wert

Weltgrößter Prothesenhersteller Ottobock will an die Börse

Montag, 15. September 2025 | 09:27 Uhr
Unternehmen laut Finanzkreisen rund 6 Mrd. Euro wert
APA/APA/AFP/JOHN MACDOUGALL
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Der weltgrößte Prothesenhersteller Ottobock strebt im Herbst an die Frankfurter Börse. Das Familienunternehmen aus dem deutschen Bundesland Niedersachsen machte seine Pläne, über die seit längerem spekuliert worden war, am Montag offiziell. In der Regel dauert es rund vier Wochen vom Startschuss bis zur Erstnotiz.

Den größten Teil des Emissionsvolumens steuert die Eigentümerfamilie Näder bei. Zudem sollen neue Aktien für rund 100 Millionen Euro ausgegeben werden, der Erlös daraus kommt dem Unternehmen zugute. Im Vorfeld war in Finanzkreisen von einer Bewertung von rund sechs Milliarden Euro die Rede. Organisiert wird der Börsengang federführend von den Investmentbanken BNP Paribas, Deutsche Bank und Goldman Sachs.

Umsatz 2024 bei 1,43 Milliarden Euro

Ottobock ist das erste deutsche Unternehmen, das sich nach der Sommerpause mit Börsenplänen an die Öffentlichkeit wagt. Der Pharmahersteller Stada, der ebenfalls als Börsenkandidat gehandelt worden war, wurde Anfang September stattdessen an ein Konsortium um den Finanzinvestor CapVest verkauft.

Ottobock erwirtschaftete im vergangenen Jahr mit weltweit 9.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Umsatz um 1,43 Milliarden Euro und ein bereinigtes operatives Ergebnis (EBITDA) von 321 Millionen Euro. Im ersten Halbjahr 2025 stieg der Umsatz um 14 Prozent auf 760 Millionen Euro, das bereinigte EBITDA verbesserte sich um rund ein Drittel auf 175 Millionen Euro. “Der geplante Börsengang wird es Ottobock ermöglichen, noch stärker in neue Technologien zu investieren, seine globale Präsenz auszubauen und weiterhin neue Maßstäbe in Human Bionics zu setzen”, sagte Vorstandschef Oliver Jakobi.

Das Unternehmen war erst 2024 wieder vollständig in Familienbesitz gekommen. Der schwedische Finanzinvestor EQT verkaufte seine Minderheitsbeteiligung von 20 Prozent nach sieben Jahren an Mehrheitsgesellschafter Hans-Georg Näder und dessen Familie zurück. Finanziert wurde der Rückkauf mit teuren Krediten, mit dem Börsengang könnte die Familie diese tilgen. Ein erster Anlauf an die Börse war 2022 abgeblasen worden.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Fall Don Carli: Bischof gesteht Fehler ein
Kommentare
90
Fall Don Carli: Bischof gesteht Fehler ein
Rücknahme von Verbrenner-Aus in EU angekündigt
Kommentare
51
Rücknahme von Verbrenner-Aus in EU angekündigt
Schwazer: “Ich bin immer gelassen”
Kommentare
27
Schwazer: “Ich bin immer gelassen”
Staatsrat erlaubt Abschuss zweier Wölfe
Kommentare
26
Staatsrat erlaubt Abschuss zweier Wölfe
Fleißig, respektvoll und ohne je eine schlechte Note
Kommentare
22
Fleißig, respektvoll und ohne je eine schlechte Note
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 