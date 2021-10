Werner Marseiler bleibt HGV-Obmann in Laas

Laas – Werner Marseiler vom Gasthof „Zur Sonne“ wird auch in Zukunft der Ortsgruppe Laas des Hoteliers- und Gastwirteverband (HGV) als Obmann vorstehen. Bei der kürzlich abgehaltenen Ortsversammlung wurde er wiedergewählt und wird diese Funktion nun weitere vier Jahre innehaben.

Die weiteren Mitglieder des Ortsausschusses sind: Bea Hellrigl vom Camping „Badlerhof“, Andreas Schwienbacher von der Jausenstation „Zonetreff“ und Herbert Thanei vom Gasthaus „Sonneck“.

Marseiler möchte vor allem den Marmor weiterhin verstärkt als Marke in die touristische Vermarktung einbinden. „Die bekannte Kombination Marmor und Marille, welche durch verschiedene Veranstaltungen in den letzten Jahren bereits einen beträchtlichen Bekanntheitsgrad erreicht hat, hat Laas ein unverkennbares Markenzeichen verliehen“, freut sich der Obmann. Zudem berichtete er über ein weiters typisches Laaser Produkt, das Kraut, welches in den Herbst- und Wintermonaten als kulinarischer Leckerbissen angeboten wird.

Verbandssekretär Helmuth Rainer informierte abschließend, in welcher Form und in welchem Umfang der HGV seine Mitgliedsbetriebe in der schwierigen Zeit der Pandemie unterstützt und beraten hat.