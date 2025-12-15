Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Whatsapp bringt Mailbox-Funktion für verpasste Anrufe
Whatsapp bringt Mailbox-Funktion für verpasste Anrufe

Montag, 15. Dezember 2025 | 09:31 Uhr
APA/APA/dpa/gms/Karl-J. Hildenbrand/Karl-Josef Hildenbrand
Von: APA/dpa

Whatsapp erhält einige neue Funktionen von Nachrichten zu Anrufen, die verpasst oder nicht angenommen wurden, bis hin zu einer einfacheren Medienverwaltung in der Desktop-App.

Bei der Möglichkeit, als Anrufer Nachrichten zu hinterlassen, wenn der Angerufene nicht herangegangen ist (Missed Call Messages), handelt es sich im Prinzip um eine klassische Anrufbeantworter-Funktion.

Bitte hinterlassen Sie Voice oder Video

Das Mailbox-Feature beschränkt sich aber nicht nur auf die Möglichkeit, Sprachnachrichten nach nicht zustande gekommenen Sprachanrufen zu hinterlassen: Ist bei einem Videoanruf niemand herangegangen, lässt sich ebenfalls mit nur einem Tipp auch gleich eine Videonotiz aufzunehmen. Beides kann der oder die Angerufene dann später anhören oder anschauen.

Ebenfalls neu in Whatsapp sind dem Meta-Tochterunternehmen zufolge diese Funktionen:

Sprecher im Mittelpunkt von Gruppenvideochats

– In Gruppenvideochats vergrößert sich die Kachel des Sprechers oder der Sprecherin automatisch, damit alle der Unterhaltung leichter folgen können (Speaker Spotlight).

Bessere KI-Bilder und kurze Videos aus Bildern

– In Chats mit Meta AI kommen nun auch externe KI-Modelle wie etwa von Midjourney oder Flux zum Einsatz. So sollen sich bessere Bilder erstellen lassen. Ebenfalls neu ist die Möglichkeit, Bilder zu animieren.

Medien und Dokumente zentral an einem Ort

– In die Desktop-Anwendung von Whatsapp (Windows und MacOS) zieht ein neuer Medien-Tab ein. Darüber lassen sich Medien, Dokumente oder Links chatübergreifend und zentral anzeigen, filtern oder suchen.

Bis die neuen Whatsapp-Funktionen auf allen Geräten verfügbar sind, kann etwas Zeit vergehen. Gegebenenfalls sollte man in den App-Stores prüfen, ob Updates für den Messenger verfügbar sind und diese installieren.

