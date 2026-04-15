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Austausch

Wildcamping: HGV-Spitze traf Präsident des Südtiroler Gemeindenverbandes

Mittwoch, 15. April 2026 | 16:48 Uhr
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Von: luk

Bozen – Zu einem allgemeinen Austausch trafen sich kürzlich der Präsident des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV) Klaus Berger mit Dominik Oberstaller, Präsident des Südtiroler Gemeindenverbandes. Am Treffen nahm auch HGV-Direktor Raffael Mooswalder teil.

Der HGV nutzte diese Aussprache, um mit Präsident Oberstaller aktuelle Themen und Anliegen zu besprechen. HGV-Präsident Klaus Berger ging zunächst auf das Thema Wildcamping und auf das Urteil des Verwaltungsgerichtes Bozen zur Verordnung in Wolkenstein ein. Präsident Oberstaller informierte, dass die vom Verwaltungsgericht angekreideten Punkte bereits in der Musterverordnung des Gemeindenverbandes berücksichtigt worden waren. Präsident Oberstaller bekannte sich zum Campingtourismus, allerdings brauche es dafür auch klare Regeln. HGV-Präsident Berger dankte dem Gemeindenverband für den Vorstoß in Form der Musterverordnung und drückte die Erwartung aus, dass bereits im heurigen Sommer zahlreiche Gemeinden in der Lage sind, das Campen in der freien Natur einzudämmen.

Zur Sprache kamen weiters die Vorschläge des HGV zur Errichtung von Mitarbeiterunterkünften sowie die Kontrollen bei den touristischen Kurzzeitvermietungen. „Die Politik hat hier zu lange zugeschaut. Nun wurde mit der Wohnreform im vergangenen Jahr ein Regelwerk eingeführt, welches aber auch kontrolliert werden muss“, sagte HGV-Direktor Raffael Mooswalder.

Begrüßt wurde die Musterverordnung des Gemeindenverbandes über die Gewährung von Beiträgen für Kleinstunternehmen und kleinen Unternehmen. Dadurch würde es den Gemeinden ermöglicht, gezielt Beiträge in den Bereichen Gastronomie, Handel und Handwerk zu gewähren. „Unser Ziel ist es, die Belebung historischer Ortskerne und Dorfzentren voranzutreiben, nachhaltige Entwicklungen zu fördern und die wirtschaftliche Attraktivität ländlicher Räume zu stärken“, sagte Präsident Oberstaller bei dem Treffen.

Bezirk: Bozen

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