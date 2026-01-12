Von: mk

Latsch – Die Neujahrstreffs der Handelskammer widmen sich heuer dem Thema „Wohlstand sichern – der Mensch im Mittelpunkt“. Kürzlich startete die Eventreihe in der Obstgenossenschaft MIVOR in Latsch, wo über den Menschen am Arbeitsplatz diskutiert wurde. Die beiden weiteren Veranstaltungen finden am 19. Jänner im NOI Techpark in Bruneck sowie am 20. Jänner in der Oberalp AG in Bozen statt.

Wie kann in Zeiten großer gesellschaftlicher Veränderungen, rasanter technologischer Entwicklungen und globaler Verflechtungen der Wohlstand für die kommenden Generationen gesichert werden? Die Handelskammer Bozen greift diese zentrale Fragestellung bei den diesjährigen Neujahrstreffs auf.

Im Mittelpunkt steht dabei der Mensch: als Mitarbeiter, als Gestalter im Zusammenspiel mit Maschinen und Technologien sowie als Unternehmer, welcher die Verantwortung für Innovation und Nachfolge übernimmt. Beim ersten Neujahrstreff wurde das Thema „Mensch am Arbeitsplatz“ vertieft.

„Technologien verändern unsere Welt, doch gestalten tun sie die Menschen. Bewusst haben wir deshalb den Menschen ins Zentrum unserer Neujahrstreffs gestellt. Nur wenn wir Innovation mit Verantwortungsbewusstsein und Unternehmergeist mit Weitblick verbinden, können wir den Wohlstand für kommende Generationen sichern“, betonte Michl Ebner, Präsident der Handelskammer Bozen, in seinen Grußworten.

Magdalena Amhof, Landesrätin für Europa, Arbeit und Personal fügte hinzu: „In einer Arbeitswelt im Umbruch ist es entscheidend, Innovationen voranzutreiben, aber diese auch sozial verantwortlich zu gestalten – etwa durch Investitionen in Bildung, Infrastruktur und digitale Kompetenzen. Wohlstand entsteht, wenn technologische Fortschritte allen zugutekommen, die Arbeits- und Lebensqualität steigt und die gesellschaftliche Teilhabe gestärkt wird.“

„Die Grundlage für eine erfolgreiche Zukunft unseres Landes sind die Menschen, die täglich Verantwortung übernehmen. Gerade in meinen Bereichen, der Landwirtschaft, Forstwirtschaft und dem Tourismus, sehe ich: Technologie kann viel leisten und den Arbeitsalltag spürbar erleichtern, aber ohne engagierte, gut ausgebildete Menschen bleibt sie wirkungslos“, so Luis Walcher, Landesrat für Tourismus und Landwirtschaft.

Monika Ohrwalder, Geschäftsführerin und Verantwortliche für Personal- und Organisationsentwicklung der Obstgenossenschaft MIVOR hieß die Teilnehmer herzlich willkommen. Die Genossenschaft in Latsch ist eine von sieben und gehört zum Verband der Vinschgauer Obst- und Gemüseproduzenten. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass den Mitarbeitern eine sinnstiftende Tätigkeit und ein wertschätzendes Arbeitsumfeld geboten wird, in dem sich alle auf Augenhöhe begegnen.

Ein weiteres Programmhighlight bildete ein spannender Einblick in den Verpackungsbereich der MIVOR, bei dem Interessierte erfahren durften, wie moderne Technik und der Faktor Mensch bei der Verpackung der Produkte zusammenspielen.

Generalsekretär Alfred Aberer sprach zu den Initiativen der Handelskammer Bozen zur Stärkung des Arbeitsumfeldes in Unternehmen. So sieht die WIFI-Initiative Talent Management Weiterbildungsangebote vor, um die besten Mitarbeitenden zu finden, zu fördern und zu binden. Zur Entwicklung von strategischen Kompetenzen für eine erfolgreiche Zukunft wurde zudem die neue Initiative Future Skills ins Leben gerufen.

Der offizielle Teil des ersten Neujahrstreffs endete mit einem themenspezifischen Fachvortrag von Mirko Udovich, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der Personalberatung Staff & Line KG. Er unterstrich die Bedeutung der Arbeit für den Menschen, verbunden mit einem ganzheitlichen Ansatz, der sowohl die körperlichen als auch die emotionalen und beruflichen Bedürfnisse der Mitarbeitenden einbezieht. So werden Rahmenbedingungen geschaffen, in denen Menschen nicht nur leistungsfähig arbeiten, sondern sich zugleich persönlich weiterentwickeln können.

Die Neujahrstreffs sind zum 15. Mal der Treffpunkt für Südtiroler Unternehmer und Interessierte, um gemeinsam das neue Wirtschaftsjahr zu begrüßen. In den kommenden Wochen sind die zweite und dritte Veranstaltung zur Reihe „Wohlstand sichern – der Mensch im Mittelpunkt“ geplant. Diese widmen sich dem Zusammenspiel von Mensch und Maschine sowie dem Thema „Unternehmergeist“ und finden am 19. Jänner im NOI Techpark in Bruneck sowie am 20. Jänner in der Oberalp AG in Bozen statt.

Für Anmeldungen und Informationen zu den Veranstaltungen kann man sich an die Handelskammer Bozen wenden.