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Plus 29 Prozent in Südtirol

Wohnbaukredite: Fettes Plus aber unsichere Aussichten

Dienstag, 31. März 2026 | 16:25 Uhr
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istock/gan chaonan
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Von: luk

Bozen/Trient – Die Nachfrage nach Wohnbaukrediten ist in der Region Trentino-Südtirol im Jahr 2025 deutlich gestiegen. Laut einer Analyse von Kìron Partner Spa auf Basis von Daten der Banca d’Italia legten die vergebenen Darlehen in den ersten neun Monaten des Jahres kräftig zu.

Allein im dritten Quartal wurden Familien in der Region Kredite für den Hauskauf in Höhe von insgesamt 275,6 Millionen Euro gewährt. Das ist ein Anstieg von 26,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Starkes Wachstum in Südtirol

Besonders deutlich fiel das Plus in Südtirol aus: Zwischen Juli und September wurden in der Provinz Bozen 151,2 Millionen Euro an Wohnbaukrediten vergeben – rund 40 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum 2024. In den ersten neun Monaten des Jahres 2025 summierte sich das Volumen auf 419,3 Millionen Euro, was einem Zuwachs von 28,9 Prozent entspricht.

Auch Trentino mit deutlichem Anstieg

Auch im Trentino zeigt sich ein klarer Aufwärtstrend: Im dritten Quartal wurden Kredite in Höhe von 124,4 Millionen Euro vergeben (+13,5 Prozent). Von Jänner bis September belief sich das Gesamtvolumen auf 348,4 Millionen Euro – ein Plus von 24,3 Prozent.

Trotz der vergleichsweise kleinen Bevölkerung von unter 1,1 Millionen Einwohnern liegt die Region damit im italienweiten Vergleich auf Rang zwölf und erreicht einen Anteil von 2,15 Prozent am gesamten Kreditmarkt.

Unsichere Aussichten für 2026

Für das laufende Jahr sieht Kìron gemischte Perspektiven. Zwar habe 2026 grundsätzlich gute Voraussetzungen geboten, um eine stabilere Balance am Immobilienkreditmarkt zu erreichen. Allerdings könnten die jüngsten geopolitischen Spannungen die Entwicklung bremsen.

So wird mit steigenden Finanzierungskosten gerechnet, gleichzeitig könnte die Kaufkraft vieler Haushalte sinken. Dies könnte die Nachfrage nach Wohnbaukrediten in den kommenden Monaten wieder dämpfen.

Bezirk: Bozen

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