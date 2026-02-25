Würth IT Italy wächst weiter

Von: luk

Bozen – Würth IT Italy setzt ihren erfolgreichen Wachstumskurs fort und erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 37,8 Millionen Euro. Dies entspricht einem Wachstum von 7,2 Prozent gegenüber 2024.

Die positive Entwicklung bestätigt die starke Marktposition des Unternehmens am Standort Südtirol. Würth IT Italy beschäftigt aktuell 261 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Im Zuge der strategischen Weiterentwicklung hat das Unternehmen zudem die Namensänderung von Würth Phoenix zu Würth IT Italy vollzogen.

“Wir investieren gezielt in neue Technologien, digitale Plattformen und die Weiterentwicklung unserer Teams”, sagt Michael Piok, CEO von Würth IT Italy. “Unser Anspruch ist es, Innovation aktiv voranzutreiben – schnell, skalierbar und mit echtem Mehrwert für unsere Kunden.”

Mit der Namensänderung wird die Zugehörigkeit zur Würth-Gruppe klarer hervorgehoben. Innerhalb der Würth-Gruppe sind die IT-Aktivitäten in der Würth IT-Gruppe gebündelt, die konzernweit für digitale Lösungen und IT-Services verantwortlich ist. Würth IT Italy ist Teil der Würth IT-Gruppe, die mehr als 2.000 Mitarbeitende zählt und weltweit über Hubs verfügt. Dadurch ist das Unternehmen am Standort Südtirol noch stärker in ein internationales IT-Netzwerk eingebunden und kann innovative IT-Lösungen mit globaler Reichweite anbieten.