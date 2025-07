Youth Tech Corner: Pressekonferenz am 28. Juli

Von: Ivd

Bozen – Die Tech Corners sind Räume für digitale Bildung und Jugendinnovation, das Jugendliche auf bewusste, kreative und zugängliche Weise an Technik und Wissenschaft heranführen soll. Die Räumlichkeiten sind in 11 Jugendzentren in ganz Südtirol zu finden.

Das Amt für Jugendarbeit der italienischen Kulturabteilung fördert dieses Projekt und hat nun in Zusammenarbeit mit MiniNOI, mit dem Naturmuseum Südtirol, dem BITZ unibz fablab, dem Institut Rainerum, MIND Meran.o und Glow das Angebot für junge Menschen in Südtirol ausgebaut. Der Landesrat für italienische Bildung und italienische Kultur, Marco Galateo, wird gemeinsam mit dem für Digitalkultur zuständigen Mitarbeiter des Amtes für Jugendarbeit, Fabio Raffaelli die Initiative am Montag, 28. Juli, um 10.00 Uhr im Pressesaal von Landhaus 1, Silvius Magnago Platz 1 in Bozen vorstellen.