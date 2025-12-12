Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Zeppelin Hotel Tech AG geht an die Börse Wien
Von Meran nach Wien

Zeppelin Hotel Tech AG geht an die Börse Wien

Freitag, 12. Dezember 2025 | 15:44 Uhr
IMG_1407
Zeppelin
Von: luk

Meran/Wien – Die Meraner Zeppelin Hotel Tech AG ist am 11. Dezember 2025 an der Börse Wien gelistet worden. Das Unternehmen, seit 26 Jahren im digitalen Hotelmarketing aktiv, setzt damit auf mehr Sichtbarkeit und internationale Expansion

Aus der früheren Zeppelin Group GmbH hat sich ein moderner SaaS-Anbieter entwickelt, der eine KI-basierte Plattform für automatisiertes Hotelmarketing anbietet – inklusive Website-Erstellung, Content-Produktion und Online-Marketing in Echtzeit

Die KI soll künftig autonom Daten auswerten und Marketingmaßnahmen steuern, um Hotels und Agenturen effizientere Prozesse und höhere Umsätze zu ermöglichen

Die Zeppelin Hotel Tech AG ist Teil der ReGuest-Gruppe, zu der unter anderem opensmjle, Indicate Data, orderando und Servecloud gehören. Ziel des Verbunds ist der Aufbau eines europaweit führenden Technologie-Stacks für die Hotellerie

CEO Christian Schölnhammer sieht im Börsengang den Schlüssel für Skalierung und Internationalisierung des KI-getriebenen Geschäftsmodells.

Bezirk: Burggrafenamt

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

