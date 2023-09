Zufriedenheit mit den SEAB-Diensten in Bozen auf hohem Niveau

Bozen – Seit ihrer Gründung erhebt die SEAB AG regelmäßig die Zufriedenheit der Boznerinnen und Bozner mit den verschiedenen städtischen Diensten. Heuer wurde der standardisierte Fragebogen überarbeitet und um zusätzliche Fragen erweitert, um die Einstellung der Bürgerinnen und Bürger bezüglich der kommunalen Dienste noch besser verstehen und erfassen zu können. Die Ergebnisse sind sehr positiv und teilweise überraschend.

Auch im Sommer 2023 wurden die Boznerinnen und Bozner zu ihrer Zufriedenheit mit den SEAB-Diensten befragt: Abfallsammlung, Straßenreinigung, Trinkwasser- und Gasversorgung sowie Parkplatzbewirtschaftung in der Stadt wurden seitens der Bürgerinnen und Bürger auf einer Skala von eins bis zehn bewertet. Befragt wurde wie immer eine repräsentative Bevölkerungsstichprobe von 800 volljährigen Personen. Die große Mehrheit (ca. 80 Prozent) sind in Kondominien lebende Personen, etwa zehn Prozent leben in einem Einzelhaus und zehn Prozent sind Unternehmenskunden.

Etwa 95 Prozent der Boznerinnen und Bozner erklären, mit der Restmüll- und Biomüllsammlung zufrieden zu sein, ganze 70 Prozent sind sogar sehr zufrieden (Noten acht bis zehn). 98,7 Prozent der Bürgerinnen und Bürger räumen diesem Dienst eine hohe Wichtigkeit zu. Mit der getrennten Wertstoffsammlung über Straßenglocken sind 91 Prozent der Bürgerinnen und Bürger zufrieden, davon sind 61,5 Prozent sehr zufrieden. Für 98 Prozent ist dieser Dienst wichtig. Als Grund für die Unzufriedenheit wurde aber meistens das falsche Verhalten einiger Mitbürgerinnen und -bürger genannt, die ihren Abfall nicht fachgerecht entsorgen, bzw. illegal auf den Ökoinseln liegen lassen. An zweiter Stelle wünschen sich die Boznerinnen und Bozner häufigere Entleerung bzw. mehr Straßenglocken. Mit der Straßenreinigung sind etwa 91,6 Prozent der Bürgerinnen und Bürger zufrieden.

Die Daten zum Recyclinghof sind teilweise überraschend: Ganze 95 Prozent kennen die Struktur, aber nur 53 Prozent haben sie auch in Anspruch genommen. Angesichts der Tatsache, dass es Abfälle gibt, die fast ausschließlich am Recyclinghof abgegeben werden können, ist dieser Prozentsatz ziemlich niedrig. Doch unter denjenigen, die den Recyclinghof besucht haben, ist die Zufriedenheit sehr groß und liegt bei 93,4 Prozent.

Die bestbewertete Tätigkeit der Stadtwerke bliebt auch heuer der Trinkwasser- und Abwasserdienst: 99,9 Prozent der Bürgerinnen und Bürger ist damit zufrieden, ganze 92 Prozent sogar sehr zufrieden. Ganze 97,9 Prozent sind mit der Qualität des Trinkwassers zufrieden und neun von zehn Boznern erklären, regelmäßig Leitungswasser zu konsumieren, und beweisen damit ein sehr hohes Vertrauen diesem Dienst gegenüber.

Trotz des intensiven Ausbaus des Fernwärmenetzes, erklären immer noch 61 Prozent der Boznerinnen und Bozner, den Gasdienst zu verwenden. Davon sind 98,7 Prozent mit diesem Dienst zufrieden. Mit der Parkplatzbewirtschaftung sind schließlich 89,8 Prozent der Bürger zufrieden.