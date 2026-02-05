Aktuelle Seite: Home > Chronik > 1.200 Haushalte in Kärnten nach Schneefällen ohne Strom
Die Schneeräumungsarbeiten liefen auf Hochtouren

1.200 Haushalte in Kärnten nach Schneefällen ohne Strom

Donnerstag, 05. Februar 2026 | 09:50 Uhr
Die Schneeräumungsarbeiten liefen auf Hochtouren
APA/APA/THEMENBILD/JAKOB GRUBER
Schriftgröße

Von: apa

Starker Schneefall sorgt seit Mittwochnachmittag für Probleme auf Kärntens Straßen und auch darüber hinaus. So waren Donnerstagfrüh 1.200 Haushalte in Kärnten ohne Strom, teilte die Kärnten Netz GmbH auf APA-Anfrage mit. Auf einigen Straßen galt nach wie vor Kettenpflicht.

In der Nacht waren noch mehr als 2.000 Haushalte ohne Stromversorgung gewesen, bis in die Früh wurde diese Zahl immer weiter reduziert. Betroffen waren vor allem Haushalte im Bezirk Villach-Land. Die Arbeiten würden wohl noch länger dauern, hieß es von Kärnten Netz, denn einige Schadstellen waren schwer erreichbar.

Am Donnerstag gab es nach wie vor Probleme auf den Kärntner Straßen, so brauchten etwa Lkw Schneeketten auf der Drautal Straße (B100), auf der Katschberg Straße (B99) galt die Kettenpflicht für alle Fahrzeuge. Chaotische Zustände hatten auf der B100 noch am Mittwochabend geherrscht: Die Straße hatte wegen der Neuschneemenge für mehrere Stunden überhaupt gesperrt werden müssen.

