1.500 Euro gestohlen und Wasserrechnung bezahlt

Von: Lukas Unterkofler

Graun – Mit einer täuschend echten E-Mail haben Betrüger einem 43-jährigen Busfahrer knapp 1.500 Euro vom Konto gestohlen. Das Geld floss jedoch nicht auf ein anonymes Auslandskonto, sondern wurde verwendet, um die offene Wasserrechnung eines Unternehmens im Trentino zu begleichen. Die Carabinieri der Station Reschen konnten den mutmaßlichen Täter ausfindig machen.

Der Mann aus Kalabrien hatte Anfang Juli Anzeige erstattet, nachdem von seiner wiederaufladbaren Zahlungskarte 1.499,58 Euro abgebucht worden waren. Nach Angaben der Ermittler war der Betrug mit einer gefälschten E-Mail begonnen worden, die scheinbar zur Erneuerung seines zertifizierten E-Mail-Kontos (PEC) aufforderte. Nachdem der 43-Jährige auf den Link geklickt und seine Daten eingegeben hatte, verschafften sich die Täter Zugriff auf seine Zahlungsdaten.

Bei der Auswertung der Geldflüsse stießen die Carabinieri auf eine ungewöhnliche Spur: Der gestohlene Betrag war über das Zahlungssystem PagoPA an ein Trentiner Unternehmen überwiesen worden, das die Wasserversorgung betreibt. Dort wurde damit eine hohe offene Wasserrechnung beglichen.

Über die offenen Forderungen des Unternehmens konnten die Ermittler schließlich einen Kleinunternehmer pakistanischer Herkunft aus der Provinz Trient als mutmaßlichen Verantwortlichen identifizieren. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Computerbetrugs an die Justiz erstattet.