14-Jähriger in Tirol mit Elektroschocker attackiert

Von: apa

Ein 14-jähriger Iraner ist Donnerstagnachmittag in Kufstein in Tirol von einer vierköpfigen Gruppe Jugendlicher bzw. junger Erwachsener brutal angegriffen und verletzt worden. Die unbekannten Täter attackierten den 14-Jährigen im Bereich Fischergries zunächst mit einem Elektroschocker und schlugen dann auf den am Boden liegenden Jugendlichen ein. Der Iraner wurde nach der Erstversorgung in das örtliche Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei bat etwaige Zeugen, sich zu melden.