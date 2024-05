14-Tages-Frist für ertappten Dieb

Bozen – Für S. H. (25) aus Marokko hat am Samstag eine zweiwöchige Frist begonnen. Innerhalb dieser 14 Tage muss er Italien verlassen.

Der bereits polizeibekannte Marokkaner hatte am Samstagabend im Eurospin-Supermarkt Lebensmittel entwendet und wurde dabei ertappt. Er legte sich in der Folge mit den Supermarktmitarbeitern an. Die alarmierte Staatspolizei nahm den 25-Jährigen mit auf die Quästur. Dort wurde festgestellt, dass der Mann zuletzt um eine Erneuerung seiner Aufenthaltsgenehmigung angesucht hatte.

Quästor Paolo Sartori hat angesichts des Vorfalls im Supermarkt diese Prozedur aufgehoben und ein Ausweisungsdekret unterzeichnet. Sollte S. H. innerhalb der Frist von 14 Tagen nicht das Land verlassen, wird er über ein Abschiebezentrum in sein Heimatland überstellt.