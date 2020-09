16-Jähriger erliegt den Unfallverletzungen

Unfall am Pillhof fordert Todesopfer

Bozen – Wie bereits berichtet kam es gestern am späten Nachmittag zu einem schweren Unfall in Eppan, wobei ein 16-jähriger Motorradfahrer mit einem PKW zusammenprallte und sich dabei schwere Verletzungen zuzog. Er wurde daraufhin in das Krankenhaus von Bozen gebracht, wo die Ärzte seither um das Leben des jungen Mannes kämpften.

Wie das Nachrichtenportal “stol.it” nun berichtet, verstarb der Jugendliche jedoch am heutigen Sonntag gegen Nachmittag an den Folgen der schweren Verletzungen.