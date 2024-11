16-jähriger Fahrschüler bei Unfall in Tirol tödlich verletzt

Von: apa

Bei einem Verkehrsunfall in Scharnitz (Bezirk Innsbruck-Land) ist in der Nacht auf Sonntag ein 16 Jahre alter Bursche ums Leben gekommen, der den sogenannten L17-Führerschein erwerben wollte. Das gab die Polizei am Sonntagnachmittag bekannt. Der Bursche war mit einem Pkw von der Fahrbahn abgekommen und mehrere Meter tief in das Flussbett der Isar gestürzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 4.00 Uhr im Ortszentrum. Dort war der Pkw aus bisher unbekannter Ursache in einer Linkskurve über den Fahrbahnrand gekommen und hatte ein Brückengeländer durchbrochen. Der 16-Jährige erlitt bei dem Absturz den Fluss tödliche Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ordnete eine Obduktion an.

Neben den Feuerwehren Scharnitz und Seefeld mit drei Fahrzeugen und 22 Mann standen ein Notarztteam sowie mehrere Rettungseinheiten aus Tirol und aus dem benachbarten Bayern sowie die Wasserrettung Tirol im Einsatz.