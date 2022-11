17-Jähriger bei Arbeitsunfall in Innichen verletzt

Innichen – In einer Firma in Innchen hat sich am Donnerstag ein Arbeitsunfall ereignet.

Ein 17-jähriger Arbeiter aus Österreich ist von einem umstürzenden Metallbauteil erfasst und zu Boden gestoßen worden.

Der Jugendliche wurde mittelschwer verletzt und musste ins Innichner Krankenhaus eingeliefert werden.

Im Einsatz standen das Weiße Kreuz, der Notarzt und die Carabinieri.