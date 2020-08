18-Jährige verprügelt: Täter entschuldigt sich auf Instagram

Bozen – In der Industriezone in Bozen ist es am Sonntag zu einem unfassbaren Vorfall von Gewalt gekommen. Wie berichtet, hat ein Mann einer 18-Jährigen zwei Zähne ausgeschlagen. Nun wurde der Täter identifiziert, schreibt die Tageszeitung Alto Adige.

Vor der Diskothek Life in der Marie Curie-Straße soll es zu einem kurzen Wortwechsel gekommen sein. Der Angreifer hatte dann offenbar mit der Faust zweimal mitten ins Gesicht der 18-Jährigen geschlagen. Anschließend tauchte er im Schutz der Dunkelheit unter. Der Zwischenfall hat sich gegen 4.00 Uhr in der Früh ereignet.

Nun hat der junge Mann seine Schuld eingeräumt und sich entschuldigt. Er erklärte, er habe zu viel getrunken. Laut Alto Adige soll der Angreifer in der Vergangenheit bereits in Vorfälle von Gewalt verstrickt gewesen sein.

Zeugen hatten ihn nach der Attacke auf die 18-Jährige erkannt und ihn anhand seines Profils auf Instagram identifiziert. Diese Fotos werden nun der Anzeige beigelegt, die die 18-Jährige erstattet hat. Sie steht noch immer unter Schock. Ihre Mutter hat sie nach dem Vorfall zur Quästur begleitet.

Der Angreifer hat sich ausgerechnet auf Instagram entschuldigt. Gleichzeitig warf er der 18-Jährigen vor, ihn beleidigt zu haben.

Zeugen zufolge hatte er allerdings zuerst jene Gruppe von Freundinnen beschimpft, mit denen die 18-Jährige unterwegs gewesen war. Die 18-Jährige ist ihm dann entgegen getreten.

Der junge Mann muss sich nun wegen schwerer Körperverletzung verantworten.