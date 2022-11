18-JÃ¤hriger erleidet Stichverletzung

Brutale Schlägerei in Salurn

Salurn – In Salurn ist es in der Aldo Moro-Straße am Montag kurz vor 19.00 Uhr zu einer brutalen Schlägerei gekommen. Während ein 18-Jähriger niedergestochen wurde, ist ein17-Jähriger schwer verprügelt worden.

Offenbar haben die beiden Opfer einer Jugendlichen schöne Augen gemacht. Deren Freund reagierte darauf aggressiv: Der 22-Jährige ging auf den 18-Jährigen und die 17-Jährigen mit brutaler Gewalt los.

Er zückte ein Messer und stach auf den 18-Jährigen ein, der darauf zu Boden sank. Anschließend schlug er auf den 17-Jährigen ein.

Die Szene blieb nicht unbeobachtet, zumal das Mädchen laut um Hilfe schrie. Passanten verständigten die Carabinieri.

Der 18-Jährige, der aus Trient stammt, wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Bozner Krankenhaus gebracht, berichtet die italienische Tageszeitung Alto Adige. Glücklicherweise erwies sich die Verletzung als weniger schlimm, wie zunächst vermutet wurde.

Das Weiße Kreuz hat unterdessen den 17-Jährigen versorgt. Die Nachricht hat sich in Salurn wie ein Lauffeuer verbreitet. Für Aufsehen sorgte unter anderem das junge Alter der Beteiligten.