18-Jähriger hat Haschisch und Springmesser bei sich

Kontrollen der Carabinieri in Leifers

Von: mk

Leifers – Bei einer routinemäßigen Kontrolle am Abend in Leifers haben die Carabinieri einen 18-jährigen Bozner aufgegriffen, der sowohl Haschisch als auch ein Messer bei sich trug. Der Vorfall unterstreicht die anhaltenden Bemühungen der Carabinieri zur Kriminalitätsprävention in der Region.

Den Ordnungshütern war der arbeitslose junge Erwachsene aufgefallen. Als dieser die Patrouille bemerkte, zeigte er deutliche Anzeichen von Nervosität und Unruhe. Dies veranlasste die Carabinieri zu einer genaueren Überprüfung.

Bei der Durchsuchung des 18-Jährigen entdeckten die Carabinieri rund ein Gramm Haschisch sowie ein Springmesser mit einer Gesamtlänge von etwa 15 Zentimetern. Die scharfe Klinge war rund sieben Zentimeter lang.

Sowohl die Drogen als auch die Waffe wurden umgehend beschlagnahmt. Der 18-Jährige wurde daraufhin dem Regierungskommissariat wegen Drogenkonsums gemeldet. Zusätzlich wurde er wegen unerlaubten Mitführens von Waffen oder waffenähnlichen Gegenständen auf freiem Fuß angezeigt.